Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi 14 ile devam ediyor. Türkiye’de çok sevilen markalardan birisi olan Xiaomi markasının tepe modeli olan Xiaomi 14 kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

Leica ile olan işbirliğinin devam ürünü olan Xiaomi 14, 50 MP, f/1.6, OIS desteli ana kamerası,

50 MP, f/2.0, 75mm OIS destekleyen ve 3.2x optik zoom yapabilen telefoto kamerası ve

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ sunabilen geniş açı kamerasına sahip. Listeye global sıralamada 28. sıradan giren Xiaomi 14 modeli, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12S Ultra gibi modelleri geride bıraksa da, güncel rakipleri iPhone 15 ve Google Pixel 8 modelinin gerisinde kalıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…