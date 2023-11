Apple’ın merakla beklenen iPhone 16 serisi hakkında bilgiler gelmeye başladı. Sızıntılara göre, iPhone 16 ve 16 Plus modelleri, birçok amiral gemisi akıllı telefonun 120Hz standartının altında kalarak 60Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Bu karar, iPhone 15 serisinin aynı yenileme hızına sahip olmasının ardından ortaya çıkan bir tartışma konusu oldu. Dynamic Island tasarımı gibi yeniliklere rağmen, Apple’ın, Pro olmayan iPhone’larında yenileme hızını artırmak konusunda tereddütlü olduğu görülüyor.

Güney Koreli teknoloji sitesi Naver ve Twitter sızıntısı @Tech_Reve gibi çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler, iPhone 16 serisinin bu alanda bir gelişme göstermeyeceğini öne sürüyor. Bu, ekran analisti Ross Young’un 2025’e kadar temel modellerine sadece yüksek yenileme hızlı ekranlar sunabileceği yönündeki tahminleriyle örtüşüyor.

Söylentilere göre, iPhone 16 serisi için standart modelde 6,12 inç ekran, Plus modelinde ise 6,69 inç ekran bulunacak. Diğer taraftan, Pro modellerinin, amiral gemisi akıllı telefon trendlerine uygun olarak, biraz daha büyük ekranlara sahip olması ve 120Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor.

Yes… The iPhone 16/16 Plus has been reconfirmed to have an LTPS 60Hz display…

iPhone 16: 6.12-inch LTPS 60Hz

iPhone 16 Plus: 6.69-inch LTPS 60Hz

(Dynamic Island)

Partial improvements in display components.

iPhone 16 Pro: 6.27-inch LTPO

iPhone 16 Pro Max (Ultra): 6.86-inch… pic.twitter.com/BTJCxSiTXO

— Revegnus (@Tech_Reve) November 19, 2023