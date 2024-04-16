iPhone 16 Pro serisinin yaklaşan çıkışıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 15 serisine kıyasla sadece birkaç önemli iyileştirmeye sahip olacak gibi görünüyor. Ancak, bu iyileştirmelerin arasında özellikle dikkat çekici bir yenilik var: özel yakalama düğmesi. Ancak, en son sızıntılar, iPhone‘un kamera sistemindeki iki önemli sorunu çözmeyi amaçlayan bir lens kaplamasıyla ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

İçindekiler iPhone 16 Pro kamera konusunda yenilik sunacak

iPhone 16 Pro kamera konusunda yenilik sunacak

Apple’ın geliştirdiği bu teknoloji, atomik katman birikiminin kısaltması olan ALD olarak biliniyor. ALD, son derece ince bir katmanı (sadece birkaç nanometre kalınlığında) bir yüzeye biriktirme yöntemidir ve tüm yüzeyi eşit şekilde kaplar. Bu özellikler, bu teknolojiyi özellikle amaçlanan amaca uygun hale getiriyor. İşte bu teknolojiyle Apple’ın hedeflediği sorunlar: mercek parlaması ve gölgelenme.

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Mercek parlaması, ışığın sensörün önündeki merceklerin yüzeyinden yansımasıdır ve genellikle istenmeyen bir durumdur. Bu yansıyan ışık, sonunda sensöre çarpabilir, özellikle de daha karanlık bir arka plana sahip parlak nesneler çekildiğinde bu sorun belirgin hale gelir. Gölgelenme ise, ışığın mercek yüzeyinden yansıması nedeniyle ortaya çıkar.

Apple’ın geliştirdiği kaplama, cam yüzeyin yansıma indeksini azaltarak nihai görüntülerdeki bulanıklığı azaltıyor. Bilgi kaynakları, bu yeni kaplamanın iPhone 16 Pro modelleriyle sınırlı olacağını öne sürüyor. Geçen yıl, şirket titanyum çerçeveyi Pro iPhone modellerine özel olarak sunmuştu ve Dynamic Island özelliğini iPhone 14 Pro modellerine özgü tutmuştu. Bu da Apple’ın Pro serisindeki yeniliklere verdiği önemi gösteriyor. Bakalım iPhone 16 Pro serisi ile yenilik açısından Apple tatmin edici olabilecek mi?