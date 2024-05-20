Apple, iPhone 16 Pro serisi ile modeliyle pil teknolojisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Analist Ming-Chi Kuo’nun tedarik zinciri anketine dayandırdığı son raporuna göre, bu yeni modelde artan enerji yoğunluğuna sahip piller kullanılacak.

iPhone 16 Pro Max’in enerji yoğunluğu artan pil hücreleri sayesinde, aynı pil boyutunda daha uzun pil ömrü sunulabileceği veya mevcut pil ömrünün daha küçük bir pille korunabileceği belirtiliyor. Bu yenilik, kullanıcılar için daha uzun süreli kullanım deneyimi anlamına geliyor diyebiliriz.

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Kuo’nun raporuna göre, Apple, pilin aşırı ısınma sorunlarını çözmek amacıyla ilk kez paslanmaz çelik pil kutusu kullanmayı planlıyor. Bu yenilik, pilin ısısını alüminyum kadar etkili bir şekilde dağıtamasa da, dayanıklılık ve korozyon direnci açısından önemli avantajlar sunuyor.

Paslanmaz çeliğe geçiş, Apple’ın Avrupa Birliği’nin gelecekteki pil değiştirilebilirlik gereksinimlerine uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanabilmeleri için önemli bir adım olabilir.

Raporda, paslanmaz çelik pil kutularının önemli bir tedarikçisinin Sunway olduğu belirtiliyor. Kuo, Apple’ın bu tasarımı benimsemesi halinde, Sunway’in gelir ve kârında %200-250 oranında artış öngörüyor. Bu, Apple tedarik zincirinde önemli bir ekonomik hareketlilik yaratabilir.

Eğer bu yeni pil tasarımının seri üretimi başarılı olursa, Kuo, 2025’in ikinci yarısında tüm iPhone modellerinin bu tasarımı benimsemesini bekliyor. Bu, Apple’ın tüm ürün yelpazesinde enerji verimliliği ve dayanıklılığı artıracağı anlamına geliyor.

iPhone 16 serisinin yaklaşık dört ay içinde, büyük olasılıkla Eylül ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni pil teknolojisinin, Apple kullanıcıları için nasıl bir değişiklik getireceği büyük bir merak konusu. Apple’ın yenilikçi pil tasarımı, akıllı telefon pazarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.