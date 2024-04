Weibo’da dolaşan bir söylenti, Apple’ın bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri için iki yeni kaplama seçeneği sunacağını belirtiyor. Ancak, şirketin cam montaj sürecinde bazı küçük değişiklikler yapacağı da ifade ediliyor; bir ihbarcı bu değişikliği ‘ikili iyon değişimi’ süreci olarak tanımlıyor. Bu sürecin ne gibi farklılıklar getireceği ve daha önce piyasaya sürülen iPhone modellerinde kullanılıp kullanılmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Daha önce, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in Mavi Titanyum ve Doğal Titanyum kaplama seçenekleri yerine ‘Uzay Siyahı’ ve ‘Rose’ renklerinde mevcut olacağı belirtilmişti. Weibo’da paylaşılan bilgiyi fark eden ShrimpApplePro, yaklaşan amiral gemilerinin dört yüzeyini açıkladı ancak ikili iyon değişim süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak, bu sürecin yenilikçi bir yaklaşım olmadığına dikkat çekiyor; çünkü entegre arka cam işlemi daha önce iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde uygulanmıştı.

Ancak, Apple bu sefer tasarımı bir adım ileri taşıyacak gibi görünüyor; çünkü iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde olduğu gibi titanyum kaplamayı paylaşmayacaklar. Yaklaşan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, sadece parlak titanyum kasayı değil, aynı zamanda arka cam infüzyonunu da içerecek, bu da her iki amiral gemisinin estetik açıdan daha çekici hale gelmesini sağlayacak. iPhone 16 ailesinin tamamının sönük olduğu bildirildiğinden, Apple’ın potansiyel alıcıları çekmek için hafif bir tasarım değişikliği yapabileceği öne sürülüyor.

According to the post, the vanilla iPhone 16 will come in 4 new colors:

Space Black

Grey (gray?)

White and

Rose, not sure how pink the rose is tho.

The back glass will share the same manufacturing process which is color-infused glass with matte texture back. pic.twitter.com/UvD3N00qyG

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 3, 2024