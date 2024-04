Apple’ın merakla beklenen Apple A18 Pro yonga seti, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in gücünü artırmak için tasarlanacak. İddialara göre, A18 Pro, önceki nesil A17 Pro’nun yerini alacak ve bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan yeni iPhone modellerine özel olarak optimize edilmiş bir performans sunacak. Ancak, yonga setinin özellikleri ve performansı hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı önemli ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İlgili kaynaklara göre, Apple A18 Pro’nun 6 çekirdekli bir GPU kullanacağı belirtilmiş olsa da, bu grafiksel performansta kesin bir iyileşme anlamına gelmeyebilir. Henüz CPU konfigürasyonu hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, tahminler A18 Pro’nun A17 Pro ile benzer bir 6 çekirdekli CPU’ya sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu durum, potansiyel olarak iki yonga seti arasında dikkate değer bir fark olmayabileceğini gösteriyor.

Bazı kaynaklara göre, A18 ve A18 Pro’nun her ikisinin de 6 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacağı ve her birinin iki performans ve dört verimlilik çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Bu bilgiler, YouTuber Vadim Yuryev’in A18 Pro’nun ‘2 + 6’ konfigürasyonuna sahip olacağı tahminini destekliyor gibi görünüyor. Ancak, bazı eleştirmenler, A18 Pro’nun 8 çekirdekli bir CPU’ya sahip olacağına dair net bir kanıt olmadığını ve bu durumun çok iş parçacıklı performansı etkileyebileceğini iddia ediyorlar.

No, it will be 2+4 across the board. I never heard a single mention of 2+6 for the pro chip.

How do I explain the low score? Thermal? Low E-core freq?

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) April 2, 2024