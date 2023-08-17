Apple, önümüzdeki ay düzenlemesi beklenen iPhone 15 lansmanı ile ilgili olarak bazı sıkıntılar yaşadığı iddialarıyla gündemde. Şirketin, özellikle ekran ve kamera gibi kritik bileşenlerin seri üretiminde sorunlarla karşılaştığına dair pek çok söylenti dolaşıyor. Her ne kadar iPhone 15’in Eylül ayında duyurulacağı kesin gibi görünse de, analist Jeff Pu, Apple’ın yeni telefon üretimini şimdiden azalttığına inanıyor. İşte Apple’ın çıkmazı!



iPhone 15 Serisinin Satış Tahminleri Düşürüldü!

Pu, yatırımcılara gönderdiği bir notta, yıl sonuna kadar 77 milyon adet iPhone 15 üretmesinin beklenildiğini ifade ediyor. Daha önce yaklaşık 83 milyon adet iPhone 15 sevkiyatının yapılacağı tahmin ediliyordu. Analiste göre, bu düşüşün iki ana nedeni bulunuyor.

Analize göre ilk olarak, tedarik sorunlarının hala iPhone 15’in seri üretimini etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle Sony’nin kamera sensörleri, Pro modelleri için öngörülen yeni titanyum çerçeve ve daha ince çerçeveli yeni ekran gibi unsurlar, yeni telefonların üretimini geciktirebilir. Pu ayrıca Apple’ın “talep endişeleri” nedeniyle satış tahminlerini aşağı çektiğini de düşünüyor.

Söylentilere göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin önceki versiyonlardan daha yüksek fiyat etiketleri taşıması bekleniyor ve bu durum da talebin düşmesine neden olabilir. Analist, “Lansmandan önce üretim planının revize edilmesi olumlu bir işaret değil ve iPhone 15 Pro Max için potansiyel fiyat artışı da nihai talebi düşürebilir.” ifadeleriyle durumu açıklamış.

Apple, 2023 mali yılının üçüncü çeyreği için iPhone satış gelirlerinde önceki yıl aynı çeyreğin 40,67 milyar dolarlık gelirine kıyasla 39,67 milyar dolarlık gelir elde ederek önemli bir düşüş bildirdi. Apple CEO’su Tim Cook, yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda, şirketin ABD’deki ana pazarında daha düşük iPhone satışları gerçekleşmesine rağmen diğer bölgelerde daha iyi performans elde ettiğini açıkladı.

Apple’ın eski dönemlerde Android üreticilerine karşı kamera ve performans gibi bazı artıları bulunurken, artık Android üreticiler genel toplamda iPhone’lara yetişen hatta çok daha iyi fiyat/performans oranı sunan cihazlar üretiyor. Bunlar satış rakamlarına ve memnuniyet raporlarına da yansıyor. Apple’ın bunlarla nasıl baş edeceği ise merak konusu.

Bununla birlikte, Apple cephesi yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanırken Vivo gibi Çinli devler de yerinde saymıyor. Vivo’nun yıl sonuna kadar ciddi bir amiral gemisi katili modelle piyasaya çıkarak iPhone 15 satışlarına darbe vurabileceği konuşuluyor. Bunu görmek ilginç olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu yıl istediği satış rakamlarını elde edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!