Apple tedarikçisi Cirrus Logic, bugün yayınladığı bir hissedar mektubunda iPhone 15 Pro modellerinde artık katı hal tuşlarının yer almayacağını doğruladı. Fiziksel tuş yapısında bir devrim yapması beklenen katı hal tuşları, bir sonraki iPhone modellerine kaldı! iPhone 15 Pro modelleri heyecan yaratma konusunda sınıfta kalabilir!

iPhone 15 Pro Yenilikler Konusunda Üzebilir!

Cirrus Logic tarafından yayınlanan mektupta, “Bununla birlikte, görüştüğümüz HPMS fırsatları arasında, önceki hissedar mektuplarında bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlandığını belirttiğimiz yeni bir ürünün artık planlandığı gibi piyasaya çıkması beklenmiyor. Müşterimizin bu ürünle ilgili gelecek planları hakkında şu anda sınırlı bir görüşe sahip olduğumuz için, bu bileşenle ilgili geliri dahili modelimizden kaldırıyoruz.” ifadeleri kullanılmış.

HPMS, Cirrus Logic’in iPhone’lardaki Taptic Engine için haptik sürücüleri içeren yüksek performanslı, karışık sinyal çiplerini ifade ediyor. Teksas merkezli şirket geçtiğimiz Kasım ayında yayınladığı bir hissedar mektubunda stratejik bir müşteriyle çalışmaya devam ettiğini ve önümüzdeki yıl akıllı telefonlarda yeni bir HPMS bileşenini pazara sunmayı beklediğini belirtmişti. Apple, Cirrus Logic’in en büyük müşterisi ve 2022 yılında şirketin toplam mali gelirinin %79’unu oluşturdu.

Sektördeki ünlü analistleri bugün yayınladıkları bir yatırımcı notunda Cirrus Logic’in yukarıda bahsi geçen yorumlarının muhtemelen katı hal tuşlarına atıfta bulunduğunu söyledi. Apple analisti Ming-Chi Kuo, önceki söylemlerinde iPhone 15 Pro modellerinin katı hal tuşlarına basıldığında dokunsal geri bildirim sağlayan iki ek Taptic Engine titreşim motoru ile donatılacağını ve Cirrus Logic’in ilgili bileşenleri sağlayacağını söylemişti.

Geçtiğimiz ay Kuo, iPhone 15 Pro modellerinin seri üretimden önce çözülmemiş teknik sorunlar nedeniyle söylendiği gibi artık katı hal düğmelerine sahip olmayacağını söyledi. Kuo artık cihazların basıldığında hareket eden geleneksel düğmelere sahip olmasını bekliyor.

Ancak sessize alma tuşu ile ilgili iddialar halen geçerliliğini koruyor. Söylentiler, daha önce iddia edildiği gibi iPhone’ların alameti farikalarından olan sessize alma tuşunun yerini başka bir düğmenin alacağını ve bu düğmenin Apple Watch Ultra’daki Action düğmesi gibi özelleştirilebilir olabileceğini gösteriyor.

Apple analisti Jeff Pu, katı hal tuşlarının muhtemelen önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro modellerine erteleneceğine inanıyor. Ancak Cirrus Logic’in bugünkü yorumları, tedarikçinin henüz bu planlardan haberdar olmadığını gösteriyor. Planlarını gizli tutmasıyla ünlü olan Apple’ın bu konuda tedarikçilerini bile bilgilendirmemesi ilginç olmuş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 Pro’lar önceki Pro modellerinden farklı olmayı başarbilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!