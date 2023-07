Apple’a yakın kaynaklardan gelen son raporlara göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in potansiyel alıcılar için daha pahalı olacağı doğrulandı. İddialara göre, iPhone 15 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.099 dolar olacak, iPhone 15 Pro Max ise 1.199 dolar olarak belirlenecek. Bu, kullanıcıların her iki model için de 100 dolar daha fazla ödeme yapacaklarını gösteriyor.

Fiyatların yükselmesinde bazı faktörlerin rol oynadığı belirtiliyor. Öncelikle, iPhone 15 Pro’nun bazı ekstra özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında 3nm SoC, A17 Bionic çip ve yeni yapı malzemeleri bulunuyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro’nun biraz daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı da söyleniyor.

Öte yandan, iPhone 15 Pro Max daha fazla özellik sunacak. Bu model, 6,7 inç OLED paneli ve periskop zum lensi gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca, daha büyük bir pil kapasitesiyle günlük kullanımda daha uzun süre dayanma sağlayacak.

Ayrıca, raporlara göre Apple’ın 128GB depolama modellerini aşamalı olarak kaldıracağı ve standart olarak 256GB’lık modelleri sunacağı belirtiliyor. Bu da fiyat artışının bir nedeni olabilir.

iPhone 15 Pro Max Predicted to Be More Expensive Than Previous Model https://t.co/VdkICRa4jn by @waxeditorial pic.twitter.com/3hIs0NyTog

— MacRumors.com (@MacRumors) July 6, 2023