Türkiye’de yaşanan kurlardaki artış yabancı yatırımcıların zam yapmasına neden oluyor. Apple Türkiye‘nin başlattığı zam furyasına bugün Samsung Türkiye de katıldı. Bu zamlar şimdilik Samsung‘un resmi web sitesi için geçerli. Diğer satış yapan mağazalar henüz zamları yansıtmadı. Bu yüzden Galaxy serisi bir telefon almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun deriz.

Son zamlar sonrası Galaxy S23 30.999 TL, Galaxy S23+ 40.999 TL ve Galaxy S23 Ultra ise 51.999 TL‘den satılacak. Sadece zam bu tepe modelleri de etkilemiyor. Orta segment de zamlardan nasibini alıyor. Galaxy A54 16.000 TL ve Galaxy A73 ise 18.000 TL’den satılacak. Bu zamların dediğimiz gibi sadece şimdilik Samsung’un mağazalarında geçerli olduğunu belirtelim.

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Güney Koreli teknoloji devi bu zamlara rağmen Apple’dan daha uyguna telefon satarak dikkat çekmeyi başarıyor. Demek ki neymiş Apple Türkiye, ülkemiz vatandaşlarını umursamadan fiyatlarını şişiriyormuş. Kur ve vergi unsurlarına rağmen iPhone ile Amerika’da aynı fiyata satılan bu modeller arasında Galaxy serisinin daha uygun fiyatlı olması Samsung’un ülkemizde farklı bir fiyat politikası izlediğini gösteriyor.

Apple Türkiye maalesef ki fiyatlarında en ufak bir indirim yapmayacak. Çünkü kendileri öyle bir firma. Zam furyasına ise önümüzdeki günlerde daha çok firmanın katılması bekleniyor. Çünkü son fiyatlar belirlendiğinde dolar kuru 17-18 bandıydı. Şimdi ise 26’yı aşmış durumda. Firmalar da haklı olarak fiyatları güncellemek zorunda kalıyor…