Bugünden itibaren iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları, AAA kalitesindeki oyun olan Resident Evil Village’ı resmi olarak oynayabiliyor. Resident Evil Village, tam HD+ çözünürlükte tutarlı bir 60 FPS sunmanın ötesinde, kullanıcıların performanslarını özelleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli grafik ayarlarını da sunuyor. Oyun 2796 x 1290 çözünürlüğe kadar çıkabilse de, bu yüksek çözünürlük performansı olumsuz etkileyebilir; 2340 x 1080 çözünürlük, oyunun tatmin edici bir performans sunması için ideal görünüyor.

Daha önce, Resident Evil Village‘ın 15 Pro ve Pro Max’te USB-C bağlantı noktası aracılığıyla harici bir monitör kullanılarak oynanabileceği gösterilmişti, ancak çözünürlük ve FPS sınırlıydı. Şimdi bir YouTuber olan Datura Plays, Capcom’dan aldığı erken erişim anahtarı ile oyunu iPhone’un ekranında oynayarak görsel kalitenin ne kadar etkileyici olduğunu gösterdi.

İlginizi Çekebilir: Apple M3 serisi bugün tanıtılabilir

En iyi yanı, iPhone kullanıcılarının grafik ayarlarını kişiselleştirme yeteneğine sahip olmalarıdır, aynı şekilde PC oyuncularının yapabildiği gibi. Ayrıca, kullanıcıların istedikleri oyun deneyimini seçmelerine yardımcı olmak için “Kalite” ve “Performans” ayarlarına sahip olan bir MetalFX yükseltme seçeneği de bulunuyor.

Ayrıca, YouTuber, Resident Evil Village’ın 2340 x 1080 ve 2796 x 1290 çözünürlüklerde oynanabileceğini gösterdi, ancak tutarlı bir 60 FPS elde etmek için çözünürlüğü düşürmenin önerildiğini belirtti. Oyun aynı zamanda cihazın mevcut video RAM miktarını da gösterir. En iyi görsel deneyimi elde etmek istiyorsanız, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te 6 GB’a kadar boş alan bulunuyor.

Tabii ki, her grafik ayarını en yüksek seviyeye çıkarmak ve sorunsuz bir oyun deneyimi beklemek her zaman mümkün olmayabilir, bu nedenle 15 Pro ve 15 Pro Max kullanıcıları, her ayarı deneyerek en iyi deneyimi elde etmek için bazı ayarlamalar yapmayı düşünmeliler. Ayrıca, M1 ve M2 işlemcilere sahip iPad’lerde de oynanabilen oyun, Apple’ın tabletlerinde nasıl performans göstereceğini yakında gösterecek.