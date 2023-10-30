Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikle bir dizi heyecan verici yeni ürününü tanıtacak. Ayrıca, MacBook Pro serisinde önemli güncellemeler ve 2021 baharından bu yana ilk iMac güncellemesi yapılacak. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, daha gelişmiş 3 nanometre üretim teknolojisi ile üç yeni Mac yongasını yani Apple M3, M3 Pro ve M3 Max’i tanıtacak.

İçindekiler Apple M3 selefine göre çok hızlı olacak

Apple M3 selefine göre çok hızlı olacak

M3 yongaları, önceki M2 modeline göre önemli geliştirmeler sunuyor. Bu yeni yongalar, dizüstü bilgisayarların pil ömrünü uzatmak için daha yüksek hızlar ve gelişmiş verimlilik sağlayacak. M2 yongalı yeni MacBook Pro modelleri Ocak ayında piyasaya sürüldü ve M3 versiyonları, bu kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak.

Üç yeni yonganın aynı anda tanıtılması oldukça büyük bir başarı, özellikle de 3 nanometre teknolojisi kullanıldığında. Mark Gurman, diğer üreticilerin bu ileri teknolojiye dayalı yongaları üretmede zorlandığını belirtiyor.

Mark Gurman, üç yeni yonga hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor:

Apple M3: Sekiz çekirdek içerir, dörtü yüksek performanslı görevler için, dörtü arka plan işlevleri için.

Apple M3 Pro: Çeşitli yapılandırmalarda test edilmiş, 12 CPU çekirdeği ve 18 grafik çekirdeği içerir. Üst düzey versiyonları 14 CPU çekirdeği ve 20 grafik çekirdeği bekleniyor.

Apple M3 Max: 16 CPU çekirdeği ve etkileyici 40 grafik çekirdeği içerir. Daha düşük güçlü bir versiyon ise 32 grafik çekirdeği ile gelecek.

iMac Güncellemesi: iMac, şu anda M1 yongasını kullanıyor ve bu etkinlikle birlikte yeni bir güncelleme alacak. Bu, iMac’in ürün yelpazesindeki yerini yeniden kazanmasına yardımcı olacak ve aynı zamanda iMac’in 25. yıl dönümünü kutlama fırsatı sunacak.

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Mark Gurman, etkinliğin iPhone veya Apple Watch lansmanları kadar büyük bir dikkat çekmeyeceğini öne sürüyor. Etkinlikte, bilgisayarların dış tasarımlarında büyük değişiklikler beklenmese de, çip hızları ve içsel yeniliklerle ilgili teknik ayrıntılara odaklanılacak. Etkinliği 31 Ekim gece saat 03:00’da Türkiye’den izleyebileceksiniz.