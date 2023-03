Apple‘ın yakında piyasaya süreceği iPhone 15 Pro Max‘in sadece 1,55 mm (0,06 inç) çerçeveli bir ön ekrana sahip olacağı ve bu sayede şimdiye kadar üretilen tüm akıllı telefonlar arasında en ince çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 15 Pro Max ile ilgili son söylentiler, iPhone 14 Pro Max’ten daha kalın olsa da, biraz daha küçük bir kamera çıkıntısına sahip olabileceği iddiasını içeriyordu. Bu iddia telefonun sözde CAD çizimlerine dayanıyordu ve şimdi telefonun çerçevesinin boyutlarının rekor kıracağını bildiren sızıntı yapan “Ice Universe” tarafından geldi.

Ayrıca bkz: Google Pixel 8 Ağızları Açık Bırakan Bir Yapay Zeka Özelliğiyle Geliyor!

Söylentilere göre, dört iPhone 15 modelindeki çerçevelerin iPhone 11 serisine benzer şekilde kenarlardan hafifçe kavisli olması bekleniyor, ancak standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’taki çerçevelerin genişliğinin iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’takilerden farklı olması beklenmiyor. iPhone 15 serisinin de geçen yılki seriyle aynı ekran boyutlarına sahip olabilir.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023