Google’ın Pixel akıllı telefonları, yapay zeka özellikleriyle adeta rakiplerine göz dağı veriyordu. Google Pixel 7 serisi ile “Photo Unblur” adı verilen bir özelliği tanıtarak bulanık fotoğrafları detaylı hale getiren firma, Pixel 8 serisiyle çıtayı bir adım yukarı taşımaya hazırlanıyor!

Video Bulanıklık Giderme Aracı Yolda!

Google şu anda Pixel 7’nin Fotoğraf Bulanıklığını Giderme özelliğinin bulanık fotoğrafları temizlediği gibi videoları daha temiz ve keskin hale getirebilecek bir araç geliştiriyor.

Google Kamera uygulamasının APK dosyasının incelenmesiyle ortaya çıkarılan bu özellik, Google Pixel 8 serisiyle beraber hayata geçecekmiş gibi duruyor. Zira bu özelliğe dair kodlar APK dosyasının içinde yer alsa da, önceki Google Pixel serilerinde bu özellik aktif edilemiyor.

Fotoğraf Bulanıklığını Giderme özelliğinin Pixel telefonlara özel olmasına benzer şekilde, Google’ın Video Bulanıklığını Giderme özelliğini de Pixel modellerine özel hale getireceği konuşuluyor. Ancak koddaki hiçbir şey bu özelliğin yalnızca Pixel telefonlara özel olduğunu göstermiyor.

Google’ın Video Bulanıklığını Giderme özelliğinin, sadece Pixel 8 serisi ile çekilecek videolarda değil, önceden galeriye kaydedilmiş videolarda da kullanılabileceğini söylemek mümkün. Zira ortaya çıkan görsellerde, galerideki bir videoda bu özelliğin uygulanabileceğini gösteren bir menü bulunuyor.

Bu özelliğin Pixel telefonlara özel olacağı söylense de, özelliğin ilerleyen dönemlerde diğer Pixel’lere gelip gelmeyeceği de merak konusu. Öyle ki, Google Pixel 8’de bulunan işlemci büyük ihtimalle video işleme konusunda bu özelliğin daha iyi çalışmasına yardımcı olacak yapay zeka özellikleri sunacaktır.

Diğer Pixel modelleri bu konuda özelleştirilmiş bir yapay zekaya sahip olmadıkları için, bu özellik Pixel 8’lerde daha iyi çalışabilir. Yine de firmanın geçmişine bakıldığında, bu özelliğin diğer Pixel’lerde de erişilebilir olacağını söylemek mümkün.

Yeni Google Kamera güncellemesiyle beraber uygulamaya eklenen diğer bir detay da efektler konusunda olmuş. Uygulamaya aralarında çoğaltma, polaroid, gökkuşağı çizgileri gibi efektlerin de bulunduğu 14 yeni video efekti eklenmiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Video ve fotoğraf işleme konusunda rakiplerine fark atan Google’ın yeni özelliğini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!