Apple’ın geçen yıl tanıttığı iPhone 14 serisinin hayatımıza girmesinden bu yana neredeyse altı ay geçti. Bu çok uzun bir süre olmasa da Apple, iPhone 15 modelleri üzerinde çalışmaya başladı bile. Bu çabalar devam ettikçe bazı bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Ortaya çıkan en son bilgi kamera özellikleriyle ilgili. iPhone 15 Pro Max modelinin 5-6x optik yakınlaştırmaya sahip olması bekleniyor.

iPhone’lar genellikle kamera performanslarını artırmak için kamera çıkıntısı artarak geliyor. Apple sürekli olarak gelişmiş kalite sunsa da, yeni özellikler söz konusu olduğunda rakiplerin gerisinde kalıyor. Örneğin, Samsung hem dijital hem de optik yakınlaştırma ile 100x’e kadar yakınlaştırma sunarken, Apple iPhone 14 Pro serisi ile 3x optik zoom’u tanıttı. Dijital dahil edildiğinde bu sayı 15 kata kadar çıkıyor. Ancak söylentiler bunun bu yıl değişeceğini gösteriyor. Yeni nesil iPhone 15 Pro Max’in optik yakınlaştırmayı ikiye katlayacak bir periskop lens içermesi bekleniyor.

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Apple’ın iPhone 15 Pro Max modellerinde periskop lensi kullanması şaşırtıcı değil. Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo bir süre önce benzer iddialarda bulunmuş ve bu özelliğin yalnızca Pro modellerde mevcut olacağını belirtmişti. Bu lens türü 5-6 kata kadar yakınlaştırmaya izin verecektir. Sonuç olarak, arka kamera ile uzaktan bir nesneyi yakalarken kalite kaybı olmayacaktır.

Periskop lensi, cihazı büyütmeden çok uzağa yakınlaştırmak için aynalar ve lensler kullanan bir kamera gibidir. Gizli kalırken suyun üstünü görmek için denizaltılarda kullanılan periskopa dayanıyor. Telefonlarda periskop lensi, ışığı aynalardan geçirerek ve kamerayı küçük tutarak yüksek kaliteli yakınlaştırma fotoğrafları çekmeye yardımcı oluyor. Samsung, Vivo ve Huawei gibi birçok üretici bu özelliği ürünlerinde zaten kullanıyor.