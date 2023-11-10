Counterpoint Research, Apple‘ın en son modeli iPhone 15 Pro Max üretim maliyeti hakkında çarpıcı bir rapor yayınladı. Bu rapora göre, iPhone 15 Pro Max’in üretimi, önceki modele göre %8 daha yüksek bir maliyetle gerçekleşiyor.

İçindekiler İşte iPhone 15 Pro Max Üretim Maliyeti

İşte iPhone 15 Pro Max Üretim Maliyeti

iPhone 15 Pro Max’in temel modeli olan 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun üretim maliyeti yaklaşık olarak 502 dolar olarak belirlenmiş.

Bu, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max’in benzer bir versiyonunun maliyetinden %8 daha fazla demek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 14 Pro Max’in üretim maliyeti iPhone 13 Pro Max’e göre yalnızca %3 daha pahalıydı.

Peki iPhone 15 Pro Max’in önceki modellere göre daha yüksek maliyetli olmasına ne sebep oluyor?

İlk neden A17 Pro işlemcisi. 3 nanometrelik bir işlem teknolojisi kullanılarak üretilen A17 Pro çipi, daha güçlü ve enerji tasarruflu bir yapıya sahiptir. Bu çip, normal bir A16 Bionic çipten 30 dolar daha pahalıdır.

Diğer bir kalem ise yeni tetraprizma lens. iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma sağlayan yeni bir telefoto lense sahip. Bu lens, geleneksel bir telefoto lensten daha pahalı ve iPhone 14 Pro Max’teki lens maliyetinden 25,1 dolar daha fazla.

Diğer bir neden ise titanyum çerçeve. Paslanmaz çelik çerçeve, bu nesilde daha dayanıklı bir titanyum çerçeve ile değiştirildi ve bu çerçeve öncekine göre 7 dolar daha fazla maliyete sahip.

İlginç bir şekilde, iPhone 15 Pro Max, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen, bu yılki serideki en yüksek kar marjına sahip olan model. Apple, bu nesilde 128 GB’lık versiyonunu ortadan kaldırmış ve başlangıç fiyatını 256 GB’lık versiyonla 1.199 dolara çıkarmış durumda.

Bu rapor, Apple’ın ürünlerinin tasarımı, ölçeklenebilirliği, maliyetleri ve kârları üzerinde önemli bir kontrol seviyesine sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak raporun Ar-Ge ve nakliye maliyetlerini hesaba katmadığı unutulmamalı. Apple, yüksek maliyetlere rağmen, her zamanki gibi beklentileri karşılayacak bir ürün sunmayı başarmış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu ürünlerden ne kadar kâr ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla için bizi takip etmeyi unutmayın!