Apple‘ın yeni nesil telefonlarındaki düğmelere, en azından bu yıl Eylül ayında çıkacak olan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde değişiklikler getirmesi bekleniyor. Yeni sızıntılara göre mevcut iki düğme yerine yalnızca bir düğme ses seviyesini artıracak ve azaltacak.

TikTok’un Çince versiyonuna ait bir video, “ShrimpApple Pro” adlı sızıntıcı tarafından Twitter’da paylaşıldı. Görüntülerde, tek ses düğmesine ek olarak, cihazı sessize alan anahtarın da bir tuş haline geldiğini fark edebilirsiniz.

Bu arada, 2007’deki orijinal iPhone’dan beri mevcut olan sessize alma düğmesinin, iPhone’un zil sesini açmak veya kapatmak için basılabilen bir sessize alma düğmesi olması bekleniyor.

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The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

Uzatılmış yan ses düğmesinde beklenen bir değişiklik de artık fiziksel olarak hareket etmeyeceği yönünde. Sızıntı yapanlar, aracın iPhone 7, 8 ve SE’deki Ana Ekran düğmesine benzer şekilde basınç hissi vererek dokunsal geri bildirim vereceği belirtildi.

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Standart iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde iki fiziksel ses düğmesinin korunması, ancak ses düğmesinin yerini tuşun alması bekleniyor.

İlgili haberlerde, teknoloji yorumcusu Sonny Dickson, iPhone 15 serisi için iddia edilen ön cam panellere ek bir bakış sağladı. Orijinal sızıntıda olduğu gibi, görüntüler Pro modellerinin ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip olacağını ve Dinamik Ada’nın standart iPhone 15 modellerine genişletileceğini gösteriyor.