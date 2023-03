Apple‘ın yeni nesil telefonlarındaki düğmelere, en azından bu yıl Eylül ayında çıkacak olan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde değişiklikler getirmesi bekleniyor. Yeni sızıntılara göre mevcut iki düğme yerine yalnızca bir düğme ses seviyesini artıracak ve azaltacak.

TikTok’un Çince versiyonuna ait bir video, “ShrimpApple Pro” adlı sızıntıcı tarafından Twitter’da paylaşıldı. Görüntülerde, tek ses düğmesine ek olarak, cihazı sessize alan anahtarın da bir tuş haline geldiğini fark edebilirsiniz.

Bu arada, 2007’deki orijinal iPhone’dan beri mevcut olan sessize alma düğmesinin, iPhone’un zil sesini açmak veya kapatmak için basılabilen bir sessize alma düğmesi olması bekleniyor.

