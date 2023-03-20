Geçen haftanın en önemli olaylarından biri TOGG fiyatının açıklanmasıydı. Ardından önsipariş sayıları duyuruldu ve TOGG’un 2023 yılındaki üretim kapasitenin çok üzerinde bir taleple karşılaştığı anlaşıldı.

Daha proje aşamasından beri yakından takip ettiğim TOGG’u satın alacak mıyım? Şu an için satın alma kararını ertelediğimi söyleyebilirim. Nedenlerim ve tüm sürece kabaca bakış açım bu videoda…

Togg Fiyatı, Paketleri ve Özellikleri: https://youtu.be/QyHkjjIa3RE

Togg T10X Segmentindeki Rakipleri: https://youtu.be/mz2yenwwCko

Togg T10X Fiyatındaki Rakipleri: https://youtu.be/2sUc65oxAps

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