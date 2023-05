Yeni bir iPhone 14 Pro Max satın almak ister misiniz? Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen iPhone 14 Plus ve 14 Pro Max inanılmaz birer teknoloji harikası ve bir tanesini nasıl alacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu makalemiz de size iPhone 14 serisi için hiç bilinmeyen özelliklerine derinden bakacağız. Öyleyse başlayalım.

iPhone 14 Pro Max’in Gizli Özellikleri

iPhone 14 Plus ve 14 Pro Max, bildiğiniz takdirde hayatınızı kolaylaştıracak birçok gizli özelliğe sahiptir. Hadi onları keşfedelim.

Video Kararlılığını Artırın

Şüphesiz iPhone, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için harika bir kameraya sahip. iPhone 14 Pro ve iPhone 14’teki Aksiyon modu, daha sabit video kaydına olanak tanıyor. Aksiyon modu parlak ışıkta en iyi performansını gösterirken, loş koşullarda da çalışmasını sağlamak için ayarları değiştirebilirsiniz.

Albüm Koruması

iPhone’un Fotoğraflar uygulamasının varsayılan olarak albümleri gizlediği doğru olsa da, cihazınıza erişimi olan herkes bunları kolayca görüntüleyebilir. Bu nedenle, albümü herkese açık hale getirmek ve albümün içeriğini görüntülemek onlar için kolaydır. Ancak, yeni iOS 14 ile gizli bir albüm kilidi kullanabilirsiniz. Kilidi görmek için Fotoğraflar uygulamasını açın ve ekranın altından yukarı doğru kaydırın. “Gizli ve Son Silinen Albümler “e Face ID’niz veya parolanızla erişebilirsiniz.

Kopyalanan Tüm Fotoğraf ve Videoları Silin

Bazen, telefonunuzda fazladan yer kaplayan yinelenen fotoğrafları gözden kaçırırsınız. Albümlerinizde gezinmeden bunları çok kolay bir şekilde silebilirsiniz. Birden fazla kez kaydederek yanlışlıkla bir görüntünün kopyasını oluşturmuş olabilirsiniz. Böyle bir senaryoda, yinelenen fotoğraf ve videolardan kurtulmak için en son iPhone 14 hack’ini kullanabilirsiniz. Yinelenen albümü bulmak için Fotoğraflar > Albümler’i seçin ve Yardımcı Programlar’ın altına bakın. Tüm çoklu fotoğraflar veya filmler burada toplanır. Bunları birleştirme ya da silme seçeneğiniz vardır.

Siri’yi Kullanarak Çağrı Bağlantısını Kesme

Robotların yardımıyla eylemler gerçekleştirmenin mümkün olabileceğini asla hayal edemezdik. Ancak, teknoloji bugün bunu mümkün kıldı. Bitcoin 360 AI gibi ticaret robotları ticaret işlemlerini basitleştirdi ve Siri, komut vererek birçok eylemi gerçekleştirmenize olanak tanıyan bir başka harika iPhone botu. Ne harika bir özellik! Telefonu kapatırken yeni bir şey mi denemek istiyorsunuz? Siri artık en yeni iPhone modelleri olan 14 Plus ve 14 Pro Max’te bir çağrı sonlandırma düğmesi olarak işlev görüyor. Yan düğmeye veya aramayı sonlandırma düğmesine basmak yerine Apple’ın sanal asistanını kullanabilirsiniz. Karşı taraf Siri’ye telefonu kapatmasını söylediğinizi duyabilir, bu nedenle kullanışlı bir özellik olsa bile dikkatli olun.

Her Zaman Açık Ekranınız İçin Tercihleri Ayarlayın

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Her Zaman Açık Ekran bölümüne giderek iPhone 14 Pro’nuzdaki Her Zaman Açık Ekran’ın davranışını değiştirebilirsiniz. Her Zaman Açık Ekran varsayılan olarak etkindir, bu nedenle telefonunuz etkin değilken Kilit Ekranı arka planınız karartılır.

Telefon kullanımda değilken, ekran basit bir geçişle kapatılabilir. Her Zaman Açık özelliği etkinleştirildiğinde, duvar kağıdınızı ve bildirimlerinizi Kilit Ekranında görme seçeneğine sahip olursunuz. Her ikisini de devre dışı bırakırsanız, Kilit Ekranı yalnızca saati ve etkinleştirdiğiniz tüm widget’ları göstererek daha az güç kullanır.

Siri’ye Daha Uzun Komutlar Verin

Siri ile konuşmak her zaman eğlencelidir. Heyecan verici olan şey ise artık Siri’ye uzun ve benzersiz komutlar verebiliyor olmanız. Artık daha uzun komutları işlemeye başlamadan önce kabul ediyor. Sözlü iletişim kurmakta zorlananlar bunu yararlı bir araç olarak görebilir.

Siri ile Emoji Dikte Etme

Emojileri yazmadan dahil etmek ne kadar harika! Yeni iPhone, metinleri dikte etmenin yanı sıra emojiler için Apple’ın sanal asistanı Siri’yi kullanmayı da kolaylaştırıyor. iOS 16’daki yeni ve geliştirilmiş Siri artık emoji diktelerinizi anlıyor. Sevdiğiniz birine kalp emojisi göndermek istiyor ancak yazmak istemiyorsanız, Siri’ye ne söylemek istediğinizi söyleyebilirsiniz ve o da mesajınızın sonuna imza olarak bir kalp emojisi ekleyecektir. Sık sık ifade gönderip alanlar için harika bir ipucu.

Kayıp Sohbetleri Kolayca Geri Getirin

Kayıp sohbetleriniz için mi endişeleniyorsunuz? Mesaj dizisindeki bir konuşmayı yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Önemli veriler içerebileceğinden geri almanız gerekir. Yanlışlıkla sildiğiniz bu konuşmaları geri almak için iOS 14’te yer alan yeni işlevi kullanabilirsiniz.

Bir mesajı değiştirmek için Mesajlar uygulamasını başlatın ve sol üst köşedeki kalem simgesini seçin. Yanlışlıkla sildiğiniz konuşmaları geri almak için “Son Silinenler Klasörü “ne gidin ve ihtiyacınız olan konuları seçin. Gelen kutusunun 30 gün sonra mesajları otomatik olarak sileceğini unutmayın. Zaman dilimi geçtiğinde konuşmalar sonsuza kadar yok edilecektir.

Notlarınızı Face ID ile Koruyun

Artık Notlar’daki notları tek tek korumak için FaceID’yi kullanabilirsiniz. Telefonunuzun şifresini kullanarak kilitlemek artık tek seçeneğiniz değil. Bu işlevi etkinleştirmek için Ayarlar menüsünden ‘Parola’yı seçin, ardından Notlar alt menüsüne gidin. Bir sonraki ekranda ‘FaceID Kullan’ ve ardından ‘Cihaz Parolası Kullan’ seçeneklerini açın. Artık özel bir şifre girmeden notlara erişebilirsiniz. Bir notu güvenceye almak için birkaç saniye basılı tuttuktan sonra görünen uygulamanın içerik menüsünden “notu kilitle “yi seçin. Bir dahaki sefere kilidi açmaya çalıştığınızda, FaceID gerçekten siz olduğunuzu doğrulayacaktır.

Gönderilen Mesajları Düzenleme ve Silme

Bir mesaj gönderdikten sonra hemen pişman olup geri almak isteyebilir ya da utanç verici bir hata yapabilirsiniz. İyi haber ise bu sorunların iOS 16’da ele alınmış olması. Önceden gönderilen iMessage’lar geri çağrılabilir veya revize edilebilir.

Bunu yapmak için Mesajlar’ı normalde yaptığınız gibi başlatın, mesajınızı oluşturun ve ardından gönderilen mesaja uzun basın. Açılır menüde hem “Düzenle” hem de “Göndermeyi geri al” seçenekleri vardır. O anda ihtiyaçlarınıza hangisi daha uygunsa onu seçin. Ancak, alıcı iOS 16’ya sahip değilse, hiç gönderilmediğini söylese bile mesajı görmeye devam edecektir.

Wi-Fi Ağının Parolasını Kontrol Edin

Birisi sizden bağlı olduğunuz bir wifi şifresini istediğinde ve siz bunu hatırlamadığınızda utanç verici değil mi? Artık wifi şifrelerini unuttuğunuz için kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz. iOS 16 artık buna izin veriyor. “Ayarlar”, “Wi-Fi” ve ardından kullandığınız ağın yanındaki bilgi simgesine dokunarak bu bilgilere erişin. Bir sonraki ekranda “Parola” sözcüğü görünecektir. FaceID kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra, dokunduğunuzda geçiş anahtarı gösterilecektir.

Sonuç

Sahip olduğunuz her akıllı telefonun yeni ve gizli özelliklerini keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Ancak, iPhone 14 Pro / Pro Max’iniz varsa, bu özellikleri denemelisiniz. Kesinlikle çeşitli şeyler keşfedeceksiniz. Ve eğer bir iPhone 14 Pro / Pro Max’iniz yoksa, acele edin ve bir tane alın!