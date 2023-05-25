Bloomberg’in raporuna göre, Apple şu anda iPhone’lar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Bu arayüz, takvim randevuları, hava durumu güncellemeleri ve bildirimler gibi çeşitli bilgileri akıllı ev ekranına benzer bir şekilde sunmayı hedefliyor. Bu değişikliklerin, iOS 17 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak Apple cihazlarına sunulması planlanıyor. İddialara göre, Apple, iPhone’lar için yeni bir arayüz geliştirdi. Bu arayüz, cihaz kilitliyken veya yatay olarak yerleştirildiğinde canlı bilgileri görüntüleyebilecek ve böylece iPhone’ların masa veya komodin gibi yerlere konulduğunda kullanılabilirliğini artıracak.

Yeni iPhone arayüzü, Apple’ın genel stratejisinin bir parçasıdır. Bu strateji, Apple Watch’ın arayüzünde de kendini göstermektedir. Güncellenmiş arayüzün, 2023’ün sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan iOS 17 güncellemesine dahil edilmesi bekleniyor.

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Yeni iPhone arayüzü, 2019’da Android işletim sistemine ve Amazon Echo Show cihazlarına benzer bir özelliğe benzeyecek. Koyu bir arka plan üzerinde parlak metinlerle daha iyi okunabilirlik sağlayacak. Bu geliştirme, iOS 16’da tanıtılan kilit ekranı widget’ları üzerine kuruludur ve kullanıcıların dikey olarak zamanın altında bilgi parçacıklarını görmesine olanak tanır.

Apple ayrıca, iPad için yeni bir yatay arayüzün tanıtımını da araştırıyor, ancak ilerleme daha yavaş oldu. Bunun yanı sıra, Apple, cihazlarını akıllı ev ekranlarına dönüştürmek için düşük maliyetli bir tablet geliştirmeyi de içeren duvarlara ve stantlara manyetik olarak takılabilen cihazlar üzerinde çalışıyor. iOS 17, Cüzdan uygulamasında, konum hizmetlerinde, yeni bir günlük kaydı uygulamasında ve sağlıkla ilgili özelliklerde önemli değişiklikler getirecek.

Apple ayrıca, kullanıcıların FaceTime sırasında işbirliği yapmasını sağlayan SharePlay ve içeriğin TV’lerde ve hoparlörlerde yayınlanmasını sağlayan AirPlay için güncellemeler planlıyor. Şirket ayrıca, oteller ve diğer kuruluşlarla görüşmeler yaparak kullanıcıların başkalarının cihazlarına kesintisiz akış yapabilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Apple, WWDC 2023 konferansının 5 Haziran – 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Daha fazla ayrıntının konferans sırasında açıklanması bekleniyor.