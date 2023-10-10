Daha öncesinde farklı telefonlar için kullanıcı deneyimi için kanalımıza konuk olan Mert, son 3 senedir iPhone kullanıyor. Sırasıyla iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro ve son olarak da ön sipariş ile aldığı iPhone 15 Pro ile deneyimlerini siz takipçilerimizle paylaşıyor. Sadece iPhone değil, Apple Watch 7, AirPods Pro 2 gibi diğer ekosistem ürünlerini de yanında kullanıyor.

iPhone 14 Pro’dan sonra iPhone 15 Pro’nun kendisine neler hissettirdiğini dile getiren Mert, böyle bir değişimin gerekli olup olmadığından da bahsediyor. Peki sizce iPhone 14 Pro’dan iPhone 15 Pro’ya geçmek mantıklı mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eğer siz de Mert gibi kullandığınız yeni ürünler hakkındaki görüşlerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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