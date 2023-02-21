iPhone 14 Pro Max modelini kullanan Furkan Şahin, Sizin Yorumunuz serimizin en yeni konuğu oluyor.

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İki buçuk ay boyunca iPhone 14 Pro Max modelini kullanan Furkan, Pro Max deneyiminden önce iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra ve iPhone 12 mini cihazlarını kullanmış. Bakalım iPhone 14 Pro ile Pro Max arasındaki farkları ve sunduğu deneyimi kendisi nasıl anlatıyor.

İyi seyirler…