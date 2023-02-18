Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Samsung Galaxy S23 Ultra ile devam ediyor. Özellikle Samsung’un kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en gelişmiş telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

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200 MP ana kamerası ve 10 MP telefoto lensi, 10 MP periskop lensi ve 12 MP geniş açı lensi ile gelen Galaxy S23 Ultra, aldığı 140 puan ile 10. sıradan listeye giriş yaptı. 139 fotoğraf ve 137 video puanı alan cihaz, iPhone 13 ailesi, Xiaomi Mi 11 Ultra, Huawei P50 Pro gibi modellerin arkasında kalırken Xiaomi 12S Ultra modelini geçmeyi başarıyor. Vivo X90 Pro+ ve Pixel 7 ile aynı puana sahip.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy S23 Ultra kamera özellikleri

200 MP, f/1,7, 24 mm (ana)

10 MP, f/4,9, 230 mm (periskop), 10x optik zoom

10 MP, f/2,4, 70 mm (telefoto), 3x optik zoom

12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra geniş)

8K (30 fps)

4K (60 fps)

Full HD (60 fps)

HDR10+