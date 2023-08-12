Apple’ın 2024 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 14 Pro modeli, kullanıcılar arasında pil sağlığı endişeleriyle gündeme geliyor. Bir yıldan kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone 14 Pro’nun pil kapasitelerinin azaldığına dair pek çok kullanıcı paylaşımlar yapıyor. X, Reddit ve çeşitli diğer platformlarda, kullanıcılar telefonlarının pil sağlıklarının hızla düştüğünü gösteren ekran görüntüleri paylaşıyorlar. iPhone 14 Pro pilleri neden bu kadar çabuk eskiyor?!

iPhone 14 Pro Kullanıcıları Pil Endişesi Yaşıyor!

Apple, Mart 2018’de iOS 11.3 güncellemesi ile “Pil Sağlığı” özelliğini getirmiş ve bunun ardından Batterygate adı verilen bir skandal yaşanmıştı. Apple’ın kullanıcılara haber vermeden cihazın performansını düşürdüğü bu skandalın ardından şirket kullanıcılarına daha fazla pil bilgisi sunma yoluna gitmişti.

Lityum-iyon piller zamanla kimyasal olarak eskiyerek kapasitelerini kaybedebiliyor. Apple, pilin eskimesiyle birlikte telefonun yeniden şarj edilmesi gereken sıklığın arttığını açıklıyor. Bu aslında normal bir olay. Pillerin kapasitesini kaybetmesi oldukça doğal olsa da, bu kapasite kaybının da belirli bir hızda yaşanması gerekiyor.

Şirket, iPhone pillerinin normal koşullarda 500 tam şarj döngüsü boyunca orijinal kapasitesinin %80’ine kadarını koruyacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Ancak, son dönemde iPhone 14 Pro kullanıcıları “Maksimum Kapasite” ekran görüntüleri paylaşarak 500 döngü geçmeden bu eşiğe hızla yaklaştıklarını gösteriyorlar.

Bazı popüler YouTube yayıncılarının paylaştığı iPhone 14 Pro pil sağlıkları şu şekilde:

Aaron Zollo: 90% Maksimum Kapasite

Apple Hub: 89% Maksimum Kapasite

Lon Siedman: 88% Maksimum Kapasite

Jon ettinger: 90% Maksimum Kapasite

MilesAboveTech: 86% Maksimum Kapasite

Robert Rosenfeld: 93% Maksimum Kapasite

Andrew Clare: 90% Maksimum Kapasite

TechDaily: 89% Maksimum Kapasite

Matou Ecureuil: 88% Maksimum Kapasite

Brandon Butch: 91% Maksimum Kapasite

Kullanıcılar arasında, iPhone 14 Pro’nun “Maksimum Kapasite” değerindeki değişikliklere dair farklı spekülasyonlar bulunuyor. Önceki modellere kıyasla yeni bir algoritmanın kullanılması, iOS 17 beta sürümünün etkisi veya özellikle iPhone 14 Pro’ya eklenen Always-On Display gibi özelliklerin pil sağlığına etkileri gibi nedenler tartışılıyor.

Apple henüz bu şikayetlere doğrudan yanıt vermedi, ancak şirket genel olarak “Maksimum Kapasite” değeri %80’in altına düştüğünde pilin değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. iPhone 14 Pro kullanıcıları, cihazlarının pil sağlığını yakından takip ederek performanslarını en üst düzeyde tutmaya çalışıyorlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin iPhone’unuzda durum nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!