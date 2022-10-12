iPhone 14 Pro ile alakalı videolarımız devam ediyor. Bu videoda Aydoğan sizlere iPhone 14 Pro’nun Dinamik Ada ve Hep Açık Ekran gibi en bilinen yeni özelliklerinden en az bilinen ufak detaylarına kadar bazı ipuçlarını sunuyor.

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Sizlerin de Aydoğan’ın fark etmediği ve yeni gördüğünüz farklı detaylar varsa yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

İyi seyirler!

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