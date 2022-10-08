iPhone 14 Pro ile iPhone 13 Pro arasındaki kamera kıyaslaması ile karşınızdayız. Apple’ın özellikle 48 MP çözünürlüğünde lense geçerek kamera performansında iyileştirmeye gittiği iki telefon arasındaki fotoğraf ve video performans farklarına göz atıyoruz.

İlginizi çekebilir; ÖN KAMERADA 5X ZOOM?! | Huawei Nova 10 Pro İncelemesi

4K, FHD çözünürlüğünde videolar ve fotoğraf örnekleriyle hangi telefonun daha iyi sonuçlar verdiğini görebilirsiniz.

iPhone 14 Pro incelemesini izlemek için; https://youtu.be/kd8wWNSgkgo

iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro’ya Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/byv98ei2

iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro’ya Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/quvzmps4xo