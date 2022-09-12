Apple, geçtiğimiz hafta yeni nesil iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serisi tanıtıldı. Apple, sitesinde iPhone’ların pil kapasitesinden bahsetmezken bilgi sertifika sitelerinde ortaya çıktı.

Tüm bu telefonlar, pil kapasitelerini ortaya çıkaran Çin’de 3C tarafından onaylandı. Geçen hafta, Xcode dosyaları tüm iPhone modelleri için 6 GB RAM olarak ortaya çıkarmıştı. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 13 ve iPhone 13 mini 4GB RAM’e sahip ve sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri 6GB RAM ile geliyor.

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iPhone 13 serisi için pil kapasiteleri:

iPhone 13 mini: 2,406 mAh

2,406 mAh iPhone 13: 3,227 mAh

3,227 mAh iPhone 13 Pro: 3,095 mAh

3,095 mAh iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh

iPhone 14 serisi için pil kapasiteleri:

iPhone 14: 3,279 mAh

3,279 mAh iPhone 14 Plus: 4,325 mAh

4,325 mAh iPhone 14 Pro: 3,200 mAh

3,200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh

Geçen yılki iPhone 13 3.227 pil ile gelirken, iPhone 13 mini’de 2.406 mAh pil kapasitesine sahip, ancak mini bu yıl kaldırıldı, bunun yerine iPhone 14 Plus, iPhone 14 serisinin en büyüğü olan 4.325 mAh pil ile beraber geliyor.

iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro’daki 3.095mAh pilden biraz daha büyük olan 3.200mAh pil kapasitesine sahip. iPhone 14 Pro Max’teki 4.323 mAh pil, iPhone 13 Pro Max’teki 4.352 mAh pilden daha küçük.

Karşılaştırmak için iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinin batarya kapasitelerini yukarıda bahsettik. Görüldüğü gibi iPhone 14 Pro Max dışında tüm modellerin batarya kapasiteleri artmış durumda.