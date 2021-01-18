iPhone 13 yeni nesil buhar soğutma haznesine sahip olabilir

Apple firmasının bu senenin sonlarında çıkması beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 13 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre gelmesi olasılık dahilinde olan bir başka teknoloji de buhar soğutma haznesi.

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Tanındık Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun AppleInsider aracılığıyla verdiği bilgilere göre; Apple bu özelliği gelecek cihazlarında yerleştirebilmek için yoğun denemeler yapıyor. Ancak teknolojinin 2021 telefonları için hazır olup olmayacağı soru işareti.

Bahsedilen soğutma sistemi üst segment oyuncu bilgisayarlarında görülen sistemin küçültülmüş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Su veya başka bir tür sıvı anahtar bileşenlerden gelen ısı sayesinde buharlaştırılıyor ve sonrasında ortaya çıkan termal enerji bütün kasaya yayılıyor. Soğutma sisteminin bu şekilde geliştirilebilmesi fazla ısınma tehlikesinin daha da düşmesi anlamına geliyor. Bununla beraber uygulamaların ve ekrandaki grafiklerin hız kazanmasının sağlanması da muhtemel.

Kuo’ya göre Apple bu teknoloji üzerinde bir süredir çalışıyor ancak henüz telefonlarda yerini alabilecek kadar bir standart yakalanabilmiş değil.

iPhone 13 ile gelmesi muhtemel buharla soğutma tamamen yeni bir fikir değil

Akıllı telefonlarda buhar soğutma teknolojisi aslında daha önceden de Huawei Mate 20 X gibi cihazlarda şahit olduğumuz bir yenilik. Aynı zamanda Microsoft’un da daha küçük cihazlarını soğutmak için bu seçeneğin üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor.

Özellikle telefonda uzun süreli yoğun işlemler yapıldığı zaman işlemci ve grafik birimi, bileşenlerin fazla ısınmasını ve sistem hatalarını engellemek için zorlanır ve yavaşlarlar. Daha gelişmiş bir soğutma teknolojisi ise nasıl kullanıldığından daha bağımsız bir şekilde telefonlarda bu durumun önüne geçebilir.

Apple tarafında ise bu konuyla alakalı resmi bir bilgi henüz yok. Dolayısıyla iPhone 13 cihazlara yeni sıvı soğutma teknolojisinin de dahil olup olmayacağını görebilmek için Eylül ayını beklememiz gerekebilir. Yeni cihazla gelmesi sızdırılan diğer yenilikler ise ekran içi parmak izi okuma sensörünü de barındırıyor. Bu da muhtemelen Touch ID teknolojisinin geri döneceği anlamına geliyor. Ki daha önceden de bahsettiğimiz üzere aynı kaynaklardan gelen bilgilere göre yine şarj girişinin de cihazlardan çıkarılabilecek olması olasılık dahilinde.