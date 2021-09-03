iPhone 13 Pro Serisinde 256GB Sürümü Olmayacak

Apple iPhone 13 serisi birkaç gün içerisinde resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni amiral gemisinin resmi lansman tarihi yaklaştıkça, bu amiral gemisi serisi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. iPhone 13 serisiyle ilgili en son bilgiler, iPhone 13 Pro serisinin 256GB depolama sürümüne sahip olmayabileceğini iddia ediyor. Son bilgiye göre, Pro serisinin yalnızca 128 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanlarına sahip olacağı iddia ediliyor.

Birçok kullanıcı bunun kabul edilemez olduğunu düşünse de Apple ilk kez böyle bir karar almıyor. iPhone 7 döneminde Apple’ın herkesin en uygun olduğunu düşündüğü 64 GB depolama sürümünü iptal ettiğini hatırlayabilirsiniz. Şirket 32 ​​GB depolama seçeneğine sahipti ve ardından doğrudan 128 GB depolama alanına geçiş yaptı. Eğer almaya karar verir ve bütçeniz yüksek değilse 128GB versiyonuna razı olmak zorunda kalabilirsiniz.

Şu an itibariyle, amiral gemileri için 128GB seçeneği çok popüler. Bu nedenle birçok kullanıcı bu depolama seçeneğini yetersiz bulmakta ve 256GB seçeneğine yönelmektedir. Bu seçenek mevcut olmayacaksa ve bu kadar depolama size yetmez ise, 512GB veya 1TB versiyonlarını almak için daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Serinin tahmin edilen fiyatları ise aşağıdaki gibidir. Listede yer alan Türk Lirası fiyatları ürünlerin sadece çıkış fiyatıdır vergi eklenmemiştir.

iPhone 13 Mini: 4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı – 5499 Yuan (7.050,69 TL)

128 GB Depolama Alanı – 5999 Yuan (7.691,77 TL)

256 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan (8.717,51 TL)

iPhone 13: 4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı – 6299 Yuan (8.076,43 TL)

128 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan (8.717,51 TL)

256 GB Depolama Alanı – 7599 Yuan (9.743,26 TL)

iPhone 13 Pro: 6 GB RAM

128 GB Depolama Alanı – 8499 Yuan (10.897,21 TL)

512 GB Depolama Alanı – 10499 Yuan (13.461,57 TL)

1 TB Depolama Alanı – 13299 Yuan (17.051,66 TL)

iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM

128 GB Depolama Alanı – 9299 Yuan (11.922,96 TL)

512 GB Depolama Alanı – 11299 Yuan (14.487,31 TL)

1 TB Depolama Alanı – 14099 Yuan (18.077,40 TL)

Bildiğimiz kadarıyla iPhone 13 çok küçük çentikli bir ekrana sahip. Apple, 2017’deki tanıtımından bu yana çentiği ilk kez düzenliyor. Çentiğin azaltılması, yeni iPhone’ların daha büyük bir ekran-gövde oranına ve daha iyi bir görsel efekte sahip olmasını sağlayacak. Ancak ekran boyutu önceki nesil ile aynı kalıyor. Bu seri, 5,4 inç (mini), 6,1 inç (13 ve Pro) ve 6,7 inç (Pro Max) olmak üzere üç ekran boyutuna sahip olacak. iPhone 13 serisi, önceki serilere göre daha fazla renk seçeneğiyle geliyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin yanı sıra günbatımı altın ve gül altın renk seçeneği de bulunacak. Bununla birlikte, bu iki renk iPhone’lar için tamamen yeni değil.