Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Pro Serisinde 256GB Sürümü Olmayacak
Apple iPhone 13 serisi birkaç gün içerisinde resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni amiral gemisinin resmi lansman tarihi yaklaştıkça, bu amiral gemisi serisi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. iPhone 13 serisiyle ilgili en son bilgiler, iPhone 13 Pro serisinin 256GB depolama sürümüne sahip olmayabileceğini iddia ediyor. Son bilgiye göre, Pro serisinin yalnızca 128 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanlarına sahip olacağı iddia ediliyor.
Birçok kullanıcı bunun kabul edilemez olduğunu düşünse de Apple ilk kez böyle bir karar almıyor. iPhone 7 döneminde Apple’ın herkesin en uygun olduğunu düşündüğü 64 GB depolama sürümünü iptal ettiğini hatırlayabilirsiniz. Şirket 32 GB depolama seçeneğine sahipti ve ardından doğrudan 128 GB depolama alanına geçiş yaptı. Eğer almaya karar verir ve bütçeniz yüksek değilse 128GB versiyonuna razı olmak zorunda kalabilirsiniz.
Şu an itibariyle, amiral gemileri için 128GB seçeneği çok popüler. Bu nedenle birçok kullanıcı bu depolama seçeneğini yetersiz bulmakta ve 256GB seçeneğine yönelmektedir. Bu seçenek mevcut olmayacaksa ve bu kadar depolama size yetmez ise, 512GB veya 1TB versiyonlarını almak için daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Serinin tahmin edilen fiyatları ise aşağıdaki gibidir. Listede yer alan Türk Lirası fiyatları ürünlerin sadece çıkış fiyatıdır vergi eklenmemiştir.
iPhone 13 Mini: 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı – 5499 Yuan (7.050,69 TL)
- 128 GB Depolama Alanı – 5999 Yuan (7.691,77 TL)
- 256 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan (8.717,51 TL)
iPhone 13: 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı – 6299 Yuan (8.076,43 TL)
- 128 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan (8.717,51 TL)
- 256 GB Depolama Alanı – 7599 Yuan (9.743,26 TL)
iPhone 13 Pro: 6 GB RAM
- 128 GB Depolama Alanı – 8499 Yuan (10.897,21 TL)
- 512 GB Depolama Alanı – 10499 Yuan (13.461,57 TL)
- 1 TB Depolama Alanı – 13299 Yuan (17.051,66 TL)
iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM
- 128 GB Depolama Alanı – 9299 Yuan (11.922,96 TL)
- 512 GB Depolama Alanı – 11299 Yuan (14.487,31 TL)
- 1 TB Depolama Alanı – 14099 Yuan (18.077,40 TL)
Bildiğimiz kadarıyla iPhone 13 çok küçük çentikli bir ekrana sahip. Apple, 2017’deki tanıtımından bu yana çentiği ilk kez düzenliyor. Çentiğin azaltılması, yeni iPhone’ların daha büyük bir ekran-gövde oranına ve daha iyi bir görsel efekte sahip olmasını sağlayacak. Ancak ekran boyutu önceki nesil ile aynı kalıyor. Bu seri, 5,4 inç (mini), 6,1 inç (13 ve Pro) ve 6,7 inç (Pro Max) olmak üzere üç ekran boyutuna sahip olacak. iPhone 13 serisi, önceki serilere göre daha fazla renk seçeneğiyle geliyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin yanı sıra günbatımı altın ve gül altın renk seçeneği de bulunacak. Bununla birlikte, bu iki renk iPhone’lar için tamamen yeni değil.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ve OPPO Enco Air İndirimli Fiyatlarıyla Turkcell Mağazalarında
OPPO kullanıcıların bellek talebinin artması durumunda RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 model akıllı telefonu ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında taksitli alımlarda indirimli fiyatlar üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
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OPPO’nun RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 13 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar. OPPO A74 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 357,22 TL yerine 338,99 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 62,27 TL yerine 55,94 TL üzerinden satışa sunuluyor.
Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla rahat bir kullanım vaat ediyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz. Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. A74 kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun belleğine ekleme yapabilen RAM artırma özelliğiyle birlikte geliyor. Dilerseniz mevcutta 4GB RAM’e +3GB daha ekleyerek 7GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu ve üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması da performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Petal Search “Yakınlarda” özelliğini iş ortaklarına anlattı
HUAWEI, geliştirdiği arama motoru Petal Search’ün “Yakınlarda” özelliğinin tanıtıldığı webinarda, sektörün önde gelen markaları ile bir araya geldi. 2020’nin Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan, HUAWEI ailesinin son gözdelerinden Petal Search, Türkiye’deki ikinci webinarını gerçekleştirdi.
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Dünya çapında 170’ten fazla ülkede ve bölgede, 50’den fazla dilde sunduğu içerikleri ile kullanıcılarına geniş bir arama motoru deneyimi sunan Petal Search’ü daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen webinara, kendi sektöründe önemli markalar katıldı. Moderatörlüğünü HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı’nın yaptığı ve Petal Search “Yakınlarda” özelliğinin anlatıldığı webinarda, Petal Search’ün özellikle markaların ihtiyaçlarına uygun özellikleri ve bunların markalara daha fazla nasıl fayda sağlayabileceği konuları üzerinde duruldu. Ayrıca, webinar boyunca Petal Search’ün hem global hem de lokal pazardaki genel performansı ve beklentileri, Türkiye’de yer alan AR-GE merkezinin bu projeye dair gerçekleştirdiği lokal pazarlama ve iş geliştirmeye yönelik aldığı aksiyonları, Petal Search’ün başta “Yakınlarda” özelliği olmak üzere, alışveriş ve seyahat gide diğer önemli kategorilerine dair genel bilgiler ve iş birliği yapmak isteyen markaların sürece nasıl dahil olabileceği gibi birçok konu ele alındı.
Petal Search “Yakınlarda” özelliği ile kullanıcılar, yakın oldukları yerleri ve etraflarında neler olduğunu görebiliyorlar. Buna ek olarak, etrafta bulunan kafe, restoran, spor salonu, giyim mağazası ve buna benzer birçok yerel işletme yine kullanıcılar tarafından ulaşılabiliyor. Bununla birlikte bu özellik, kullanıcılara faydalı olabilecek önerileri görmelerini ve ihtiyaç duydukları yerlere kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. Petal Search kullanıcıları “Yakınlarında” sekmesi ile de yaşadıkları yerdeki restoranları görüntüleyebilir, market fiyatlarına göz atılabilir, uygun kiralık evlerin harita üzerinden uzaklığına bakabilirler. Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için: https://consumer.HUAWEI.com/tr/mobileservices/search adresine göz atabilirsiniz.
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iPhone 13 Pro Serisinde 256GB Sürümü Olmayacak
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