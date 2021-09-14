iPhone 13 Pro Tanıtıldı! | İşte Yeni Özellikler Ve Fiyat

Çok beklenen iPhone 13 ailesi nihayet tanıtıldı. Biz de bu yazımızda, çiçeği burnunda iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max modellerine dair lansmanda duyurulan bilgileri sizlerle paylaşacağız. iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde sunulan birçok özellik Pro ve Pro Max’te de mevcut. Fakat yine de Pro modellerin büyük artıları da var.

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Super Retina XDR ekran ve A15 Bionic işlemci!

Apple, Super Retina XDR ekranlarını 13 ailesiyle birlikte de sunuyor. Böylelikle iPhone ekranları daha yüksek parlaklıklara çıkabilmenin yanı sıra daha yüksek renk doğruluğu da sunabilecek. Siyahlar da tam siyah olarak görülebilecek ve ekran parlaklığı 1200 nite kadar ulaşabilecek.

Sadece panel değişikliğine gitmekle kalmayan Apple’ın, aynı zamanda yeni panellerinde adaptif 120Hz tazeleme hızını desteklemeye başladığını görüyoruz. Böylelikle oyun ve sosyal medya kullanımı gibi durumlarda ekran tazeleme hızı gidişatını içeriğe uygun olarak ayarlayabiliyor. Daha yüksek tazeleme hızı da daha yumuşak ve daha akıcı görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. Bütün bu süreçte yapay zeka desteğinin arkasında da Apple’ın A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Apple’ın işlemci gücü ve verimliliğiyle birlikte yazılımın da donanıma entegre bir şekilde ve stabil olarak çalışabilmesi iPhone modellerinin en güçlü ve akıcı telefonlar arasında yer almasını sağlayabiliyor. Buna ek olarak Apple’ın Super Retina XDR adını verdiği 120Hz tazeleme hızına sahip yeni OLED ekranlar da Apple’ın bu konudaki iddiasını artıracak gibi görünüyor.

Kamera

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yine 3’lü bir kamera modülü görüyoruz. Bu 3’lü kamera modülü 1 adet telefoto kamera, bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet geniş açılı kameradan oluşuyor. Üstelik bütün bu kameralar gece modunu da özel olarak destekleyebiliyor. Video çekimlerinde de 4K 60 FPS destekleyebilen iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri Apple’ın Sinematik Video adını verdiği yeni bir mod da sunuyor. Bu mod, yapay zeka desteğiyle odaklamayı otomatik olarak değiştirerek; sahnede öne çıkan kişiyi veya objeyi netleyebiliyor. Dilerseniz bu işi yapay zekaya bırakmadan kendiniz yapabilmeniz de mümkün. Böylelikle Apple’a göre daha sanatsal video çekme olanağı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bize kalırsa sinematik video modunu denemek gerek. Nasıl performans göstereceğini henüz denemediğimiz için bilmediğimiz bu mod, yeni iPhone modellerini video çekimlerinde kullanmak isteyenler için yine de işe yarayabilecek bir mod olarak görünüyor. Ek olarak da kamerada OIS desteğini artık iPhone 13 modelleriyle birlikte göreceğiz. Lidar sensörü de iPhone 13’te yerini hala koruyor.

Batarya

iPhoneların kanayan yarası olan batarya mevzusu da, lansmanda konuşulan konulardan biri oldu. iPhone kullanıcılarının bataryaya önem verdiğini belirten yetkililer, bataryayı bir miktar büyüttüklerini belirttiler fakat bataryanın ne kadar büyüdüğüne dair sayısal bir veri vermekten de kaçındılar. Şirketin iddiasına göre artık yeni iPhone modellerinde 12 ailesine kıyasla 2.5 saate varan miktarda daha uzun kullanım süresi elde edebilmek mümkün.

Depolama tarafında şaşırtıcı bir yeniliğe giden Apple, Pro modelleriyle artık 1 TB depolama alanı da sunabiliyor. Böylelikle yeni iPhonelar adeta harici disk gibi bir hal almış durumda.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını merak edenler için aşağıdaki görsellerde fiyatları paylaşıyoruz.