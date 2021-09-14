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iPhone 13 Pro Tanıtıldı! | İşte Yeni Özellikler Ve Fiyat
Çok beklenen iPhone 13 ailesi nihayet tanıtıldı. Biz de bu yazımızda, çiçeği burnunda iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max modellerine dair lansmanda duyurulan bilgileri sizlerle paylaşacağız. iPhone 13 ve 13 Mini modellerinde sunulan birçok özellik Pro ve Pro Max’te de mevcut. Fakat yine de Pro modellerin büyük artıları da var.
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Super Retina XDR ekran ve A15 Bionic işlemci!
Apple, Super Retina XDR ekranlarını 13 ailesiyle birlikte de sunuyor. Böylelikle iPhone ekranları daha yüksek parlaklıklara çıkabilmenin yanı sıra daha yüksek renk doğruluğu da sunabilecek. Siyahlar da tam siyah olarak görülebilecek ve ekran parlaklığı 1200 nite kadar ulaşabilecek.
Sadece panel değişikliğine gitmekle kalmayan Apple’ın, aynı zamanda yeni panellerinde adaptif 120Hz tazeleme hızını desteklemeye başladığını görüyoruz. Böylelikle oyun ve sosyal medya kullanımı gibi durumlarda ekran tazeleme hızı gidişatını içeriğe uygun olarak ayarlayabiliyor. Daha yüksek tazeleme hızı da daha yumuşak ve daha akıcı görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. Bütün bu süreçte yapay zeka desteğinin arkasında da Apple’ın A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Apple’ın işlemci gücü ve verimliliğiyle birlikte yazılımın da donanıma entegre bir şekilde ve stabil olarak çalışabilmesi iPhone modellerinin en güçlü ve akıcı telefonlar arasında yer almasını sağlayabiliyor. Buna ek olarak Apple’ın Super Retina XDR adını verdiği 120Hz tazeleme hızına sahip yeni OLED ekranlar da Apple’ın bu konudaki iddiasını artıracak gibi görünüyor.
Kamera
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yine 3’lü bir kamera modülü görüyoruz. Bu 3’lü kamera modülü 1 adet telefoto kamera, bir adet ultra geniş açılı kamera ve bir adet geniş açılı kameradan oluşuyor. Üstelik bütün bu kameralar gece modunu da özel olarak destekleyebiliyor. Video çekimlerinde de 4K 60 FPS destekleyebilen iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleri Apple’ın Sinematik Video adını verdiği yeni bir mod da sunuyor. Bu mod, yapay zeka desteğiyle odaklamayı otomatik olarak değiştirerek; sahnede öne çıkan kişiyi veya objeyi netleyebiliyor. Dilerseniz bu işi yapay zekaya bırakmadan kendiniz yapabilmeniz de mümkün. Böylelikle Apple’a göre daha sanatsal video çekme olanağı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bize kalırsa sinematik video modunu denemek gerek. Nasıl performans göstereceğini henüz denemediğimiz için bilmediğimiz bu mod, yeni iPhone modellerini video çekimlerinde kullanmak isteyenler için yine de işe yarayabilecek bir mod olarak görünüyor. Ek olarak da kamerada OIS desteğini artık iPhone 13 modelleriyle birlikte göreceğiz. Lidar sensörü de iPhone 13’te yerini hala koruyor.
Batarya
iPhoneların kanayan yarası olan batarya mevzusu da, lansmanda konuşulan konulardan biri oldu. iPhone kullanıcılarının bataryaya önem verdiğini belirten yetkililer, bataryayı bir miktar büyüttüklerini belirttiler fakat bataryanın ne kadar büyüdüğüne dair sayısal bir veri vermekten de kaçındılar. Şirketin iddiasına göre artık yeni iPhone modellerinde 12 ailesine kıyasla 2.5 saate varan miktarda daha uzun kullanım süresi elde edebilmek mümkün.
Depolama tarafında şaşırtıcı bir yeniliğe giden Apple, Pro modelleriyle artık 1 TB depolama alanı da sunabiliyor. Böylelikle yeni iPhonelar adeta harici disk gibi bir hal almış durumda.
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış fiyatlarını merak edenler için aşağıdaki görsellerde fiyatları paylaşıyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Modelleri Tanıtıldı!
Merakla beklenen tanıtım tarihi geldi çattı ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasından en dikkat çekici ürünler tabiki yeni iPhone 13 ailesi oldu.
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Apple iPhone 13 tanıtıldı
iPhone 12 ailesinde olduğu gibi bir tasarımla tanıtılan modelde ön tarafta küçültülmüş bir çentikle beraber geliyor. Çentiğin küçülmesiyle birlikte ekran kasa oranı da artmış durumda. Arka taraftaki ikili kamera kurulumu alt alta olmak yerine bu sefer çaprak bir şekilde yerleştirilmiş. Birçok farklı renge sahip olan iPhone 13 halefinden pek farklı bir tasarım sunmuyor.
Ekran tarafında yine OLED ekranla gelen iPhone 13 6,1 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekran önceki model gibi 60Hz ekran yenileme oranı sunarken Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ek olarak 1200nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekran önceki nesillerde olduğu gibi True Tone özelliğine de sahip.
Apple her yeni iPhone’da olduğu gibi yeni nesilde de yeni bir işlemci olan A15 Bionic çipini kullanıyor. Önceki modele göre %50 işlemci gücü arttırılmış ve %30 grafik biriminin gücü arttırılmış. Yine bir önceki modele göre Neural Engine denilen yapay zeka motoru da daha iyi hale getirilmiş. Ekranın daha az enerji harcaması için de yeni bir ekran motoru eklenmiş. Ek olarak ne kadar RAM’e sahip olduğu bir Apple klasiği olarak açıklanmadı.
Batarya tarafında da iPhone 12 serisine göre 2,5 saat daha fazla batarya ömrü sunan modelin kapasitesi de açıklanmadı. Type-C olması beklenen modelde yine Ligthning girişinden şarj oluyor ve verim aktarımı gerçekleşiyor.
iPhone 13 ailesindeki en büyük yenilik ise kamera tarafında yapılmış gibi gözüküyor. iPhone 12 Pro Max modelinde kullanılan telefoto kamerasını iPhone 13’e dahil eden Apple 12 MP çift kamera sistemine bir de Cinematic modu eklemiş. Bu sayede sinematik 1080p 30fps çekimler yapabilirken ƒ/1.6 diyafram açıklığı sayesinde karanlık ortamlarda daha iyi bir fotoğraf performanıs sunuyor. 2x optik, 5x dijital zoom yapabilen bu kameralar Altı efektli Portre Işığı (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) şeklinde çekimler de yapabiliyor. AyrıcaDolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı gerçekleştirebiliyor.
Apple iPhone 13 Mini tanıtıldı
Büyük abisi iPhone 13’te olan özelliklerin hepsini barındıran model sadece boyut kısmında farklılaşıyor. 5,4 inç Super Retina XDR OLED ekran 476 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 140gram ağırlığa sahip olmasıyla büyük abisinin 173 gramlık ağırlığından daha az olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı kamera kurulumuna sahip olmasıyla aynı yeteneklere de sahip olan iPhone 13 Mini yine aynı A15 işlemciyi içerisinde barındırıyor.
Her iki modelde içerisindeki işlemci sayesinde 5G destekliyor. Birçok operatörle birlikte 5G sinyali alan bu modelleri ülkemizde 5G olduğu zamanda kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Türkiye fiyatı ne olacak?
Kırmızı, beyaz, siyah, mavi ve pembe renklerine sahip olan iPhone 13 iOS 15 ile çıkış yapacak. Ayrıca Türkiye’de de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de satışa çıkacak olan iPhone 13 ailesinin Mini üyesi 128GB başlangıç modelinin fiyatı 10.999TL olarak açıklandı. 256GB 11.999TL ve 512GB modelin fiyatı da 13.999TL olarak belirlendi. iPhone 13’ün fiyatı ise 128GB 11.999TL, 256GB 12.999TL ve 512GB modelin fiyatı ise 14.999TL.
Peki sizler iPhone 13’ü nasıl buldunuz? iPhone 12 ailesine göre yapılan geliştirmeleri beğendiniz mi? Türkiye fiyatı hakkındaki yorumlarınız neler?
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13’ten Son Sızıntılar
Geçtiğimiz yıl Apple, COVID-19 pandemisinden her şirket ve insan gibi doğrudan etkilendi. Tedarik kısıtlamaları yüzünden şirketin birçok ürününü gecikmek zorunda kaldı ve iPhone 12 serisinin çıkışını Ekim ayına ertelemeye zorladı. Apple yeni modellerini çıkardığı lansmanlarını Eylül ayında yapmaya oldukça alıştıktan sonra pandemi nedeniyle ürünlerini sergilemek için bir ay daha beklemek zorunda kaldı. Şimdi pandeminin durumu biraz olsun kontrol altına alındığına göre, şirket bugün içerisinde yeni ürünlerini her zamanki Eylül programında duyurmaya hazır görünüyor. Bu yeni ürünlerin arasında iPhone 13 serisi ve Apple Watch Series 7 var. AirPods 3, iPad ve iPad Mini modellerinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.
Apple’ın ilk sonbahar etkinliği, 14 Eylül Salı günü TSİ 20:00’da. Apple’ın yeni modellerini duyurduğu zaman da yaklaştığından, Iphone 13 ve diğer modellerin duyurulması için inanılmaz bir beklenti oluşmuş durumda. Geçen yıl olduğu gibi yine Salı günü olan etkinlik tamamen dijital ortamda yapılacak. Kullanıcılar etkinliği Apple’ın web sitesi, Apple’ın YouTube kanalı ve iPhone, iPad ve Mac’teki Apple TV uygulaması aracılığıyla takip edebilecekler.
Lafı daha fazla uzatmadan, şirketin neler yapabileceğine veya en azından bugünki açılış konuşmasında neler görmeyi beklediğimize bakalım. Şirketin bu Salı etkinliği için “California Dreaming” sloganını benimsediğini de belirtelim.
Söylentilere göre iPhone 13’ün tasarımı Iphone 12 serisine benzeyecek. Bu, düz kenarların ve “iPhone 4 dönemini” anımsatan tasarımın net olarak geri döndüğü anlamına geliyor. Bununla birlikte ekran daha küçük bir çentik ve daha yüksek yenileme hızı ile büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Apple kullanıcıları 2017’de tanıtılan geniş çentikten şikayetçiydi. Android OEM’leri bu tasarımı gözyaşı çentiği, delikli veya ekran altı kameralarla geliştirdi. En nihayetinde Apple’ın kendi tasarımının bir parçası olan bu çentiğe bağlı kalması gerekiyor diyebiliriz. Her şeye rağmen şirketin bu konuda bazı zorunlulukları da vardı. Çünkü çentik, rakiplerinin kullanmadığı çok gelişmiş Face ID sensörlerini barındırıyordu.
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iPhone 13 Serisiyle Gelen Yeni Bir Ekran Kalitesi Dünyası
Yeni çıkarılacak olan üst seviye modellerin LTPO panele sahip olması bekleniyor. Bu daha hızlı bir görüntü sağlayan ve çabuk ısınmayan polikristal oksit ekrandır. Bu yenilik yeni Apple Watch’ta da mevcut ve henüz sadece “pro” modellerde bulunacağı söyleniyor. Bu ekran aynı zamanda içeriğe bağlı olarak ekranın 1 Hz ile 120 Hz arasında hızlıca değişebilmesini sağlıyor.
Ayrıca yeni iPhone’ların daha güçlü mıknatıslar, kablosuz şarj için daha büyük bir şarj bobini , her zaman açık ekran ve muhtemelen yeni renkler ve daha az depolama seçeneği ile geldiği söyleniyor. Hiç şüphesiz yeni bir işlemci ile geldiğini de söylemeden geçmeyelim. Bu işlemci söylentilere göre Apple A15 Bionic olarak adlandırılacak ve geçen yılki Apple M1 ile bazı benzerlikler taşıyabileceği söyleniyor.
Kamerada Büyük Değişiklikler
Ekranın yanı sıra, kameralarda güzel yeniliklerle karşımıza çıkacak. Söylentiler, ultra geniş kamerada harika bir performans artışı, video kaydı için daha iyi optik yakınlaştırma, ProRes desteği ve video için Portre Modu olarak öne çıkıyor. Diğer olası ekleme, astrofotografidir. Yani artık gece vakti gökyüzünü yüksek performansla galerimize ekleyebileceğiz. Bu söylentiler, Apple’ın dünya çapındaki pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak tarafından paylaşılan ve yıldızlı bir gece gökyüzüne uzanan dramatik bir etkinlik duyuru videosuyla desteklendi. Ek olarak iPhone 12 modelinde de bulunan LiDAR sensörüyle kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçülüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı da sağlıyor.
Yeni Pro Max modeli, Bluetooth teknolojisinin bir parçası olan Ultra Geniş Bant teknolojisiyle de gelecek. Bazı söylentiler, Touch ID’nin bir ekran altı sensörü aracılığıyla geri döndüğünü öne sürüyor, ancak bu söylentiler tutarlılıktan yoksun. Bu nedenle, Face ID’nin ana biyometrik kimlik doğrulama özelliği olarak gelmesi daha olası gözüküyor.
Son olarak, geçen yılki gibi dört modelli bir seri bekliyoruz. Yani elimizde bir iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olacak.
iPhone 13’te Yeni Renkler
Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı. Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor. Son söylentilere göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.
Ek olarak iPhone 13’ün 1 TB depolama seçeneğiyle de sunulabileceği iddiaları vardı.
iPhone 13 Fiyatları
Peki bizleri en çok ilgilendiren fiyat konusuna gelecek olursak. Bazı tahminlere göre iPhone 13’ün fiyatları ;
- iPhone 13 Mini – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
VERGİSİZ FİYATLAR
iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar 5845 TL
iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar 6306 TL
iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar 7148 TL
- iPhone 13 serisi – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 799 dolar 6727 TL
iPhone 13 128 GB = 849 dolar 7148 TL
iPhone 13 256 GB = 949 dolar 7990 TL
- iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar 8411 TL
iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar 10937 TL
- iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar 10095 TL
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar 11779 TL
iPhone telefonlar birden fazla kalemde vergilendiriliyor. Resmi sayı açıklanmadığı için Türkiye fiyatlarını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak Apple Türkiye ve Apple ABD sitelerindeki fiyat farkı karşılaştırması yapılabilir.
Örneğin; iPhone 12 Pro Max 125 GB fiyatı vergilerle birlikte 16 bin 999 lira oluyor. Bu telefonun ABD fiyatı ise 1099 dolar yani 9253 TL. Yani yüzde 80’i aşan bir değişim görülüyor.iPhone 12 Mini 64 GB, ABD’De 699 dolardan (5885 lira) satılıyor. Aynı telefonun Türkiye satış fiyatı ise 9999 TL. Buradaki değişim oranı yüzde 70’e denk geliyor.Bu fiyatlara ABD’de eyalet vergisi de ekleniyor.
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