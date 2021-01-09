Akıllı Telefonlar
iPhone 13 daha küçük çentikli ve daha kalın olacak
Apple’ın yeni telefonu iPhone 13, 2021 Eylül ayında çıkışını yapacak. Gelen haberlere göre telefon daha küçük bir çentiğe ve daha kalın bir tasarıma sahip olacak.
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Apple iPhone 12, geçtiğimiz aylarda dijital ortamda yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Şirket genel çentikli tasarım çizgilerini korurken, bir yandan da eski 4S ve 5 gibi modellerin çerçeve tasarımını benimseyerek nostaljik bir tasarımla piyasaya çıktı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da iPhone piyasaya çıkar çıkmaz bir sonraki modelle ilgili gelişmeler, sızıntılar ve dedikodular gelmeye başladı. İddia, iPhone 13 daha küçük bir çentiğe, daha kalın bir tasarıma ve safir cam teknolojisine sahip olacak.
iPhone 13
Güvenilir bir Japon forumu olan MacOtacara’nın iddiasına göre iPhone 13, önceki nesle kıyasla daha küçük bir çentik tasarımına sahip olacak. Telefon bunu FaceID teknolojisini içinde barındıracak olan daha küçük bir derinlik kamerası sensörü ile başaracak. Telefon aynı zamanda önceki modele göre 0.26 mm daha kalın olacak. Ancak, kalınlıktaki bu artışa rağmen kamera çıkıntısı da büyüyecek. Gelen bilgiler arasında kameranın safir cam ile kaplanacağı da bulunuyor. Bu durum kameradaki çizilmelerin büyük oranda önüne geçecek çünkü safir, standart cama kıyasla çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençli bir yapı sunuyor. 12 ailesinden farklı olarak 13 ve 13 Pro Max’in aynı kamera özelliklerine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.
Çentik hala duruyor
Diğer akıllı telefon üreticileri, kamerayı gizlemek konusunda büyük çabalar sarf ediyor. Ekran altı kamera , delikli kamera, motorize parçalar derken, tam ekranlı bir deneyime gün geçtikçe daha çok yaklaşılıyor. Apple ise yıllardır bu yeniliklerden uzak durarak çentik tasarımını koruyor. Gelen yıl sonunda iPhone 13 ile de bozulmayacak gibi duruyor. Şirketin kullandığı FaceID teknolojisi için sadece tek bir kameradan daha fazla alan gerekiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesini aldı!
OnePlus, şirketin yeni amiral gemisi serisi olacak olan OnePlus 9 serisine ve giyilebilir akıllı teknolojilere odaklanmış durumda. Bu kadar yoğun bir çalışma temposu sırasında şirket, eski amiral gemisi cihazlarına güncelleme getirmeye devam ediyor. Bugün, OnePlus 8 ve 8 Pro için Avrupa ve Hindistan‘da OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile bu cihazlardaki önemli hatalar giderilmiş olacak.
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OnePlus 8 serisine gelen yeni güncelleme neler içeriyor?
One Plus 8 serisi, yeni güncelleme ile geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemede ortaya çıkan hataları gideriyor. Güncelleme, arka plan mekanizmasını optimize edecek. Bununla birlikte şirket, cihazlarda daha uzun bir pil ömrü sunmayı hedefliyor. Telefonların bağlantı kararlılığı ve ahizenin genel kararlılığı da yeni düzeltmeler ile birlikte artış gösterecek. Genel optimizasyon haricinde güncelleme ile bazı yeni özellikler de eklenecek.
OxygenOS 11.0.3.3 güncellemesinin ayrıntılı değişiklik notları:
Sistem
- Daha iyi bir klavye deneyimi için kısayol çubuğunu gizleyebilen yeni bir klavye ayarı eklendi. (Ayarlar–>Sistem–>Dil ve Giriş–>Klavye)
- Çalar saatin bazen kendiliğinden aktif hale gelmesi sorunu çözüldü.
- Otomatik döndürmenin etkinleşmemesi sorunu giderildi.
Fotoğraf Galerisi
- Bazen fotoğrafların galeride gözükmemesi sorunu çözüldü.
Bluetooth
- Bluetooth kulaklık bağlarken hiçbir açılır pencerenin görünmemesi sorunu düzeltildi.
Ağ
- Wi-Fi bağlantısının bazı durumlarda başarısız olması sorunu giderildi.
Yeni güncelleme, kademeli bir şekilde cihazlara gönderilecek. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar—>Sistem—>Sistem Güncellemeleri sekmesini kontrol edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iQOO 7 Antutu Skoru ve görselleri sızdı
11 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen, Vivo iQOO 7 Antutu skoru ve görselleri sızdı. Qualcomm Snapdragon 888 ile gelecek olan telefonun puanı oldukça etkileyici.
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Vivo için yoğun bir yılın başlangıcı oluyor. Vivo’nun yeni telefonu iQOO 7, 11 Ocak tarihinde, yerel saat ile 19:30’da yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Şirketin yeni telefonu Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 120Hz ekran ve 120 W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek. Kutudan Android 11 ile çıkacak olan telefonun, pek çok özelliğine hakimiz. Şimdi de cihazın görselleri ve Antutu skoru ortaya çıkmış durumda.
Vivo iQOO 7
Telefonun sızan görsellerinde ön-arka tasarımı, bazı teknik özellikleri ve Antutu skoru görüntülendi. Vivo iQOO 7, arka tarafında üçlü bir kamera tasarımına ve nispeten küçük bir kamera çıkıntısına sahip. Telefon ön tarafta ise, son dönemlerde sıkça gördüğümüz ve orta tarafa konumlandırılmış bir delikli kameraya sahip. Punch hole kamera olarak isimlendirilen bu delikli kameralar, ekran altı kamera teknolojileri yaygınlaşana kadar kullanılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Sızan görsellerde telefonun OriginOS ile geleceği, 2.8 GHz işlemci frekansına sahip olacağı ve 256 GB depolama barındıracağı görünüyor.
Antutu Puanı
Daha önce de benzer test skorları sızan Vivo iQOO 7, bir kez daha Antutu puanıyla gündemde. Toplamda 733519 puan alırken, CPU tarafında 202487 puan, GPU tarafında 314968 puanla dikkat çekiyor. Bu puanları önceki sızan puanlarla benzer özellikler taşıyor. Yakında tanıtılacak olan telefonun tüm detayları lansmandan sonra belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Programını Açıkladı!
Vivo, FunTouch OS 11 adlı işletim sistemi için güncelleme programını açıkladı. İşte FunTouch OS 11’i alacak cihazlar ve tarihleri.
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni işletim sistemi için güncelleme programını paylaştı. Çinli teknoloji devi Vivo, yeni işletim sistemi olan FunTouch OS 11 için Hindistan güncelleme programını paylaştı.
Vivo‘nun yeni işletim sistemi FunTouch OS 11‘i yeni nesil birçok cihaz alacak. İlk olarak Hindistan’da dağıtılmaya başlanılacak olan işletim sistemi, daha sonra sıraya tüm dünyaya dağılacak. Gelin güncellemeyi alacak cihazlara ve tarihlerine göz atalım.
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Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Takvimi!
-
Ocak 2021
- Vivo X50
- Vivo V19
-
Mart 2021
- Vivo V17 Pro
- Vivo V17
- Vivo V15 Pro
- Vivo S1
-
Nisan 2021
- Vivo S1 Pro
- Vivo Z1 Pro
- Vivo Z1x
-
Haziran 2021
- Vivo V15
Verilen tarihlerde belirlenen cihazlar Android 11 tabanlı FunTouch 11 işletim sistemi güncellemesini alacak. Bu sayede cihazlar hem daha güncel, hem de daha eğlenceli bir işletim sistemine sahip olacaklar.
Güncellemede bu kadar az telefon var olmasının sebebi ise, bu güncellemeyi birçok yeni cihazın 2020 yılında zaten almış olması. Örneğin Vivo V20 Pro 5G güncellemeyi 2020 yılında zaten almıştı.
Vivo‘nun güncelleme takvimindeki cihazlar güncellemeyi alırken, FunTouch 11 işletim sistemi diğer ülkelere de yayılıyor olacak. Vivo FunTouch OS 11 ile kullanıcıları bir hayli sevindirecek. Bakalım bu yeni işletim sistemi içerisinde hatalara yer verecek mi. Sizce FunTouch 11 işletim sistemi cihazların performansını nasıl etkileyecek?
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