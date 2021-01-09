iPhone 13 daha küçük çentikli ve daha kalın olacak

Apple’ın yeni telefonu iPhone 13, 2021 Eylül ayında çıkışını yapacak. Gelen haberlere göre telefon daha küçük bir çentiğe ve daha kalın bir tasarıma sahip olacak.

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Apple iPhone 12, geçtiğimiz aylarda dijital ortamda yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Şirket genel çentikli tasarım çizgilerini korurken, bir yandan da eski 4S ve 5 gibi modellerin çerçeve tasarımını benimseyerek nostaljik bir tasarımla piyasaya çıktı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da iPhone piyasaya çıkar çıkmaz bir sonraki modelle ilgili gelişmeler, sızıntılar ve dedikodular gelmeye başladı. İddia, iPhone 13 daha küçük bir çentiğe, daha kalın bir tasarıma ve safir cam teknolojisine sahip olacak.

iPhone 13

Güvenilir bir Japon forumu olan MacOtacara’nın iddiasına göre iPhone 13, önceki nesle kıyasla daha küçük bir çentik tasarımına sahip olacak. Telefon bunu FaceID teknolojisini içinde barındıracak olan daha küçük bir derinlik kamerası sensörü ile başaracak. Telefon aynı zamanda önceki modele göre 0.26 mm daha kalın olacak. Ancak, kalınlıktaki bu artışa rağmen kamera çıkıntısı da büyüyecek. Gelen bilgiler arasında kameranın safir cam ile kaplanacağı da bulunuyor. Bu durum kameradaki çizilmelerin büyük oranda önüne geçecek çünkü safir, standart cama kıyasla çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençli bir yapı sunuyor. 12 ailesinden farklı olarak 13 ve 13 Pro Max’in aynı kamera özelliklerine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Çentik hala duruyor

Diğer akıllı telefon üreticileri, kamerayı gizlemek konusunda büyük çabalar sarf ediyor. Ekran altı kamera , delikli kamera, motorize parçalar derken, tam ekranlı bir deneyime gün geçtikçe daha çok yaklaşılıyor. Apple ise yıllardır bu yeniliklerden uzak durarak çentik tasarımını koruyor. Gelen yıl sonunda iPhone 13 ile de bozulmayacak gibi duruyor. Şirketin kullandığı FaceID teknolojisi için sadece tek bir kameradan daha fazla alan gerekiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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