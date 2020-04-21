iPhone 12 yeni çentik şemaları sızdırıldı!

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen iPhone 12 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın sahip olacağı eskiye göre çok daha kompakt yapıya sahip olacak çentiğin şemaları sızdırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone SE 2020 modelinin tanıtım tarihini doğru tahmin ederek dikkat çeken Jon Prosser, Twitter üzerinden iPhone 12’de olacağı tahmin edilen yeni tip çentiğin şematiklerini paylaştı. Bu paylaşım daha önce ortaya çıkan Apple’ın çentikten kurtulmak yerine çentiği küçülteceği haberlerini doğruluyor.

reklam

İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!

Yeni çentik stilinin eskiye göre daha kompakt bir yapıda olması ile birlikte ekran çerçevelerinde incelme olduğuda şematiklerde görülüyor. Yeni çentik ile Face ID sisteminin ihtiyaç duyduğu tüm elemanları daha küçük bir alana sığdırarak ekranda daha fazla yer açmayı başarmış. Bu başarının sırrı ise ahizenin çerçeve bölümüne kaydırılarak diğer elemanların daha sık bir yerleşim biçimine getirilmesi olmuş.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan iPhone 12 modeline ait bazı CAD çizimleri ile uyuşmayan bu çentik geliştirmesinin son kullanıcıya ulaşacak ürün de olup olmayacağını söylemek için oldukça erken. Kesin bilgi için Apple’ın söz konusu modelini tanıtmasını beklememiz gerekiyor. Son haberlere göre, Eylül Ayı’nda tanıtılması beklenen iPhone 12 serisinin COVID-19 salgını nedeniyle planlanan tarihte tanıtılamayabileceğini de ekleyelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!