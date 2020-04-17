iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!

Kısa süre önce SE modelinin 2020 versiyonunu duyuran Apple, yeni amiral gemisi serisini bu yıl da Eylül ayında tanıtacak. iPhone 12 serisinin tepe cihazı olması beklenen iPhone 12 Pro Max ise render görüntüsüyle ortaya çıktı!

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iPhone 12 Pro Max, LiDAR teknolojisi sayesinde benzersiz olacak!

EverythingApplePro adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen bir render örneği yayınladı. Sızdırılan mühendislik (CAD) çizimleri üzerinden 3 boyutlu çıktı olarak alınan render, cihazın ana hatlarını net şekilde ortaya koyuyor. iPhone 11’e kıyasla farklı bir tasarımsal anlayış benimsediği görülen telefonda, son olarak iPhone 5S’te gördüğümüz keskin gövde yapısı dikkat çekiyor. Metal hissiyatını artırmak için yapıldığı iddia edilen bu yenilik ile cihazın çehresi önemli ölçüde değişiyor.

iPhone 12 serisinin en büyük yeniliği ise arka bölümde olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Pro Max modeline özel olduğu tahmin edilen dörtlü arka kamera dizilimi, cihazın fotoğraf deneyimini benzersiz bir noktaya ulaştıracak. Çünkü eklenen dördüncü sensör, yeni iPad Pro serisinde gördüğümüz LiDAR tarayıcı barındırıyor. iPad Pro’daki artırılmış gerçekliğe katkı sağlayan derinlik algılama işlevini gerçekleştiren LiDAR tarayıcı, Pro Max modeline önemli bir avantaj sağlayacak. Ön kısımda ise daha küçük de olsa ekran çentiği yerini koruyor.

Ortaya çıkan render görselinin kesin tasarıma içermediği ve son tasarımın daha farklı olabileceğini belirtelim. Bununla beraber genel tasarım hatlarının kendi içinde tutarlılık göstermesi de bazı ipuçlarını doğruluyor.