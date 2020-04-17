Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!
Kısa süre önce SE modelinin 2020 versiyonunu duyuran Apple, yeni amiral gemisi serisini bu yıl da Eylül ayında tanıtacak. iPhone 12 serisinin tepe cihazı olması beklenen iPhone 12 Pro Max ise render görüntüsüyle ortaya çıktı!
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iPhone 12 Pro Max, LiDAR teknolojisi sayesinde benzersiz olacak!
EverythingApplePro adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen bir render örneği yayınladı. Sızdırılan mühendislik (CAD) çizimleri üzerinden 3 boyutlu çıktı olarak alınan render, cihazın ana hatlarını net şekilde ortaya koyuyor. iPhone 11’e kıyasla farklı bir tasarımsal anlayış benimsediği görülen telefonda, son olarak iPhone 5S’te gördüğümüz keskin gövde yapısı dikkat çekiyor. Metal hissiyatını artırmak için yapıldığı iddia edilen bu yenilik ile cihazın çehresi önemli ölçüde değişiyor.
iPhone 12 serisinin en büyük yeniliği ise arka bölümde olacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Pro Max modeline özel olduğu tahmin edilen dörtlü arka kamera dizilimi, cihazın fotoğraf deneyimini benzersiz bir noktaya ulaştıracak. Çünkü eklenen dördüncü sensör, yeni iPad Pro serisinde gördüğümüz LiDAR tarayıcı barındırıyor. iPad Pro’daki artırılmış gerçekliğe katkı sağlayan derinlik algılama işlevini gerçekleştiren LiDAR tarayıcı, Pro Max modeline önemli bir avantaj sağlayacak. Ön kısımda ise daha küçük de olsa ekran çentiği yerini koruyor.
Ortaya çıkan render görselinin kesin tasarıma içermediği ve son tasarımın daha farklı olabileceğini belirtelim. Bununla beraber genel tasarım hatlarının kendi içinde tutarlılık göstermesi de bazı ipuçlarını doğruluyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 serisi, 21 Nisan’da geliyor!
Realme, 26 Mart‘ta Narzo 10 serisini bir lansmanla Hindistan‘da duyuracaktı. Fakat COVID-19 salgını yüzünden bu lansman belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ancak şirket bugün, Türkiye saatine göre saat 10‘da bir video ile 21 Nisan’da Narzo serisini tanıtacağını duyurdu.
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Realme Narzo 10 hangi sebepten duyurulabilir hale geldi?
Narzo 10 serisi ile ilgili bu kararda e-ticaret şirketlerinin 24 Mart’ta uygulanmaya başlayan yasağının kalkacak olması önemli rol aldı. Şirketler artık sipariş alabilir hale geleceği için Narzo 10 serisinin kısa bir süre içinde tanıtılmasına karar verilmesi mümkün oldu. Realme gibi Vivo ve Xiaomi de COVID-19 sebebiyle Hindistan‘daki ürün lansmanlarını iptal etmişti. Vivo 26 Mart‘ta V19‘u, Xiaomi ise 31 Mart‘ta Mi 10‘u duyuracaktı. E-ticaret şirketlerinin 20 Nisan‘dan itibaren faaliyet gösterebilecek olması Vivo tarafında V19, Xiaomi tarafında ise Mi 10‘u yakında görebileceğimizi gösteriyor.
Bu markalar ve cihazlar haricinde, OnePlus 8 serisinin de Hindistan pazarında satışa çıktığını görebiliriz. Realme Narzo 10 serisine gelecek olursak, Narzo 10‘un yeniden markalanmış bir Realme 6i olduğu söyleniyor. Narzo 10A ile ilgili söylentiye gelirsek onun da Tayland ve Endonezya‘da satılan Realme 3C ile benzer özelliklerde olduğu belirtiliyor. Her iki akıllı telefon için de henüz konuşmak için erken. Cihazlar satışa çıktığında ayrıntılı bir şekilde incelenip bu söylentiler incelenecektir.
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite modeli tanıtıldı!
Honor yeni akıllı telefonu 9X Lite modelini Finlandiya‘da tanıttı. Huawei’nin alt markası olan şirket, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha eklendi.
Honor geçtiğimiz yıl çıkan Honor 9X modelinin uygun fiyatlı bir versiyonu olan akıllı telefonunun lansmanını yaptı. Honor’ın yeni telefonu 9X Lite, 6.5 inçlik çentikli Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana, 3.750 mAh bataryaya ve çift arka kameraya sahip.
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Orta seviye telefonun önündeki çentikte 16 Megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Modelin arkasında ise çiftli kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Burada 48 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.
Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan Honor 9X Lite modelinin fiyatının 199 Euro olduğu açıklandı. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle gelen telefonun, ön siparişleri 30 Nisan‘dan itibaren başlayacak ve 14 Mayıs’ta satışa sunulacak. Ancak söz konusu telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Honor 9X Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD panel
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3750 mAh
- Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm jak girişi
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9)
- Renkler: Yeşil, Siyah
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9, TENAA’da listelendi!
Redmi’nin neredeyse tüm Note 9 ailesini tanıtmasının ardından sıra Redmi Note 9 modeline gelmiş gibi görünüyor. Cihazın TENAA’da listelenmesi tanıtımına az bir süre kaldığı anlamına geliyor.
Çoğu özelliğiyle serinin diğer cihazlarına benzerlik gösteren cihazın özelliklerine yakından bakalım. Modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.43″ boyutunda 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Pil tarafında cihazda 4,920 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bunlara ek olarak parmak izi okuyucusu, Redmi Note 9 modelinde cihazın arkasında bulunuyor. Cihazı delik çentiği ise ekranın sol üst köşesinde yer alacak.
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Modelin kamera kurulumuna bakacak olduğumuzda ana kamerada 48 megapiksel çözünürlüğünde bir lens yer alıyor. Öz çekim kamerası olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde ki lens kullanıcıya bakıyor. Ne yazık ki, kamera modülünde bulunan diğer lensler ile ilgili bilgi bulunmuyor.
Redmi Note 9 modelinin, işlem gücünü MediaTek Helio 80 yonga setinden alması bekleniyor. 32, 64 ve 128 GB depolama seçenekleri sunması beklenen cihazın 3, 4 ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca modelde mikro SD kart yuvası da bulunacak.
Şimdilik cihazla ilgili sızdırılan ve kesinleşen özellikler bunlar. Fakat söz konusu özelliklerin kesin olmadığını ve tanıtımda farklı özellikler açıklanabileceğini belirtmiş olalım. Neyse ki tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!