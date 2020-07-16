iPhone 12 ve Galaxy Note 20 nasıl olacak? (SOHBET)

Bu videoda klasik saat mi, akıllı saat mi sorusunu cevaplandırıp aslında 3-4 yıldır kullandığım akıllı saatlerin hayatıma neler kattığımı anlatacağım.

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Klasik saatlerden çok fazla söz etmeye gerek yok, en temel işlevleri tabii ki saati göstermek ve satın alacağınız marka modele göre değişen bir sürü farklı tasarımları var. Genellikle bir klasik saat aldığınızda yıllarca kullanırsınız, ancak günümüzün bu akıllı dünyasına uyum sağlayan bir özellikleri yok tabii ki.

Akıllı saat tarafına geçtiğimizde ise ben biraz kendi yaşadığım deneyimleri anlatmak istiyorum. Ben Gear S3 modeliyle birlikte akıllı saat kullanmaya başladım daha sonra Huawei’nin Watch GT1 ve şimdi de çıktığı günden bu yana Watch GT2 modelini kullanıyorum.

Akıllı saatlerle ilgili en çok sevdiğim konu, onlarca farklı saat kadran tasarımı olduğu için sık sık bu kadran tasarımını değiştirerek sanki her gün farklı bir saat kullanıyormuşum gibi olabiliyor. Örneğin şu an tatildeyiz, daha çok renkli sportif saat kadranlarını tercih ediyorum. Ama İstanbul’da bir davete katılacak olursam giyimimle daha uyumlu olacak daha klasik bir saat kadranını tercih edebiliyorum. Aynı zamanda tabii ki klasik saatlerde olduğu gibi akıllı saatlerde de kadran değişikliği yapabiliyorsunuz.

Tabii ki klasik bir saat ile, akıllı bir saat arasındaki en büyük fark gelen bildirimleri telefonunuzu çıkarmaya gerek kalmadan direkt saat üzerinden görüntüleyebiliyor olmanız. Biliyorsunuz artık akıllı telefonlarımıza bağlı bir şekilde yaşıyoruz ve bizim için önemli olan Instagram, Gmail, WhatsApp, Twitter gibi bir sürü uygulamadan bildirim alıyoruz. Bu bildirimlerin bazıları çok önemli olmuyor, o nedenle saatte ne geldiğini 1-2 saniyede görüp hayatınıza devam edebiliyorsunuz.

Bu arada ilk başta ben saat üzerinden konuşma işini çok da gerekli görmeyenlerdendim. Ancak daha sonra fark ettim ki baya bazen telefonu cebimden çıkarmaya üşeniyorum ve eğer müsait bir ortamdaysam direkt Watch GT2 üzerinden konuşmayı yapıyorum.

Ben ne yazık ki bir ara düzenli olarak gittiğim spor işlerini, pandemi ile birlikte rafa kaldırdım ama; eğer spor yapan biriyseniz veya günde attığınız admı sayısı, uyku verileriniz gibi sağlık istatistikleri sizin için önemliyse, o noktada da akıllı saatlerin tabii ki büyük bir avantajı var.