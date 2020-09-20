iPhone 12, selefinden daha pahalı olacak!

Daha önce çıkan haberlere göre iPhone 12 modelinin selefinden daha uygun fiyatlı olacağı yönündeydi. Ancak son gelen sızıntılar aksini işaret ediyor.

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Daha uygun fiyatlı olarak beklenen iPhone 12, birçok kesimi sevindirmiş ancak aynı zamanda da nasıl daha ucuz olabileceği hakkında endişe yaratmıştı. Son gelen sızıntı verilere göre ise yeni iPhone modeli 699$ ile 749$ arasında bir fiyat etiketiyle gelecek ki bu da selefinden daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

EarPods ve şarj adaptörü kutudan çıkarılıyor

Weibo’da verdiği sızıntı haberlerle bilinen bir kullanıcı, Apple’ın ilk olarak Watch 6 serisiyle beraber başlattığı şarj aletini kutudan çıkartma yaklaşımına Earpods’u da ekleyerek yeni nesil iPhone’ların bu şekilde fiyatını düşürmeye çalıştığını öne sürüyor. Kullanıcılar, tüm bu aksesuar eskiltmelerine rağmen cihazın daha pahalı olmamasını umuyor. Belki de şirket bu yaklaşımıyla beraber iPhone 12’yi selefiyle aynı fiyat bandına yaklaştırmayı başarabilir.

Bileşen maliyeti selefinden daha fazla

Her ne kadar iPhone 12, 11 ile aynı fiyatla lanse edilmeye çalışılsa da üretim maliyeti açısından artış söz konusu. OLED panel ve LiDar sensörleriyle iPhone 12 selefinden bileşenler açısından yaklaşık 50$ daha maliyetli oluyor. Bu nedenle cihazın lansman fiyatı 749$ seviyesine yaklaşıyor.

Apple 80 milyon adet satış öngörüyor

Sızıntı haberler içinde yer alan Apple’ın 80 milyon satış hedefi de bu sene çıkacak modeller ve fiyatlandırmayla karşılanamayacak gibi duruyor. Apple’ın geçtiğimiz günlerde iPad Air dördüncü nesil ile beraber tanıtmış olduğu A14 Bionic yonga seti de testlere göre selefinden çok önde durmuyor. Bu nedenle kullanıcıların iPhone 12’ye olan talebi beklentileri karşılamaktan uzak kalacak. Uzmanlar, 80 milyon hedefinden 6 ila 10 milyon arasında daha az satış gerçekleşeceğini düşünüyor. A14 Bionic ve 5G teknolojisiyle gelecek olan yeni iPhone 12’lerin akıbeti ne olacak, sektörde merak konusu.