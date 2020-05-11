iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve bazı özellikler sızdırıldı!

Son haftalarda iPhone 12 serisi adına ciddi sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Geçmiş dönemde birçok tutarlı bilgilendirmeyle güvenilir bir kaynak olarak bilinen Jon Prosser adlı kullanıcı iPhone 12 serisine ait fiyatlar ve özellikleri sızdırdı. Jon Prosser kanalına yüklediği videoda, dört farklı cihazın olacağını ve modellerin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağını iddia etti. Aynı kaynak, serinin en ucuz modelinin 4GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı çeşit içereceğini duyurdu. Ayrıca model, 5.4 inç boyutunda OLED Super Retina bir ekran ile duyurulacak.

En ucuz fiyatlandırmaya sahip olan modelin 649$’lık bir fiyat etiketi bulunacağı düşünülüyor ve bir üst depolama seçeneğine başvurulduğunda 749$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Diğer bir model iPhone 12 Max ise ailenin küçük üyesi iPhone 12 ile benzer özelliklere sahip olacak. Söz konusu model 4GB RAM ile gelirken 6.1 inç boyutundaki ekranıyla klasik Apple çizgisini taşıyacak. Modelin 128 GB için 749$’lık etikete sahip olması beklenirken 256GB boyutundaki seçenek için de 849$’lık satış fiyatı belirlenmiş.

Sızıntıların kaynağı, Apple’ın ilk olarak seriyi Max olarak değil, Pro olarak adlandırmayı düşündüğünü, fakat her ikisini de gerçekleştirerek hem Pro hem Max modellerini duyuracağını söyledi. Prosser ayrıca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile ilgili diğer bilgileri de paylaştı. Her iki telefon da 6GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle gelecek gibi görünüyor. IPhone 12 Pro için bu depolama boyutları fiyatlarının sırasıyla 999$, 1.099$ ve 1.299$ olacağı söyleniyor. IPhone 12 Pro Max modelinin 128GB’lık modeli için 1.099$, 256GB için 1.199$ ve 512GB için de 1.399$ gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

120Hz söylentileri ve 5G detayı

IPhone 12 Pro modelinin, 10 bit renk derinliği ve ProMotion özellikli 6.1 inç Super Retina XDR ekran barındıracağı aktarılıyor. Bu detayla birlikte Apple’ın modelde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanacağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Diğer dikkat çeken detay ise ProMotion teknolojisinin, zaman zaman pil durumuna bağlı olarak “kendini kısıtlayacağını” yani, cihazı kullanım süresi boyunca 120Hz olarak kullanamayacağımızı belirtiyor. IPhone 12 Pro Max sürümünde de aynı teknolojiye sahip bir ekran bulunacağı fakat boyutunun 6.7 inç olacağı söyleniyor. Her iki model de paslanmaz çelik bir çerçeve ve bu yıl satışa sunulan iPad Pro modelinde bulunan LiDAR sensörünü barındıran üçlü kuruluma sahip arka kamera ile gelecek.

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Kaynağa göre cihazların hepsi A14 yonga setini barındıracak ve her biri 5G kullanımı için hazır olacak. Son olarak 2020 Eylül ayında görmeyi beklediğimiz iPhone 12 serisinin çıkışı Coronavirus pandemisi sebebiyle 2020 Kasım ayına kadar ertelenebilir olarak görülüyor. IPhone 12 serisine ait fiyatlar göz önüne alındığında, uygun fiyatlı modellerin tercih edildiği günümüzde yakalayacağı satış rakamları merak ediliyor.