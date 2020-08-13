iPhone 12 4G, 5G sürümden daha pahalı olabilir!

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği tanıtımda toplam dört adet iPhone 12 modeli duyuracak. Şimdiye kadarki en kalabalık iPhone serisine daha sonraki dönemde 4G uyumlu bir modelin daha katılması planlanıyor. Son bilgilere göre iPhone 12’nin 4G sürümü, 5G uyumlu temel versiyondan daha pahalı olabilir!

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iPhone 12 4G, tahmini fiyatı ile beklentileri alt üst etti!

Daha önce yaptığı başarılı Apple tahminleriyle bilinen analist Daniel Ives, yeni raporunda iPhone 12’nin 4G uyumlu versiyonunu ele aldı. Telefonun Şubat 2021’de duyurulacağını belirten Ives, fiyatlandırma hakkında da çok tartışılacak bir bilgi paylaştı. Serinin en uygun fiyatlısı olması beklenen yeni iPhone modeli, iddiaya göre yaklaşık 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Daha önceki raporlarda iPhone 12’nin 649 dolar, 12 Max’in ise 749 dolara satılacağı belirtiliyordu.

Oluşan tuhaf durumun, 4G modeme sahip olan cihazın iPhone 12 Pro’yu baz almasından ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor. Eğer durum böyleyse iPhone 12 4G fiyatıyla değil, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak. Öte yandan iki telefonun tasarım tarafında belirgin farklılıkların olacağı da iddia ediliyor.

Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan iPhone 12 serisi, bütün modellerinde OLED ekran ve A14 Bionic 5G işlemciye sahip olacak. 12 ve 12 Max çift arka kamera kurulumu barındırırken, Pro ve Pro Max ise LiDAR destekli üçlü arka kamera kullanacak. Son olarak farklı söylentilere göre Apple’ın lansman tarihini Eylül ayından Ekim’e erteleme ihtimalinin olduğunu da belirtelim.