Akıllı Telefonlar
iPhone 12 4G, 5G sürümden daha pahalı olabilir!
Apple, Eylül ayında düzenleyeceği tanıtımda toplam dört adet iPhone 12 modeli duyuracak. Şimdiye kadarki en kalabalık iPhone serisine daha sonraki dönemde 4G uyumlu bir modelin daha katılması planlanıyor. Son bilgilere göre iPhone 12’nin 4G sürümü, 5G uyumlu temel versiyondan daha pahalı olabilir!
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iPhone 12 4G, tahmini fiyatı ile beklentileri alt üst etti!
Daha önce yaptığı başarılı Apple tahminleriyle bilinen analist Daniel Ives, yeni raporunda iPhone 12’nin 4G uyumlu versiyonunu ele aldı. Telefonun Şubat 2021’de duyurulacağını belirten Ives, fiyatlandırma hakkında da çok tartışılacak bir bilgi paylaştı. Serinin en uygun fiyatlısı olması beklenen yeni iPhone modeli, iddiaya göre yaklaşık 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Daha önceki raporlarda iPhone 12’nin 649 dolar, 12 Max’in ise 749 dolara satılacağı belirtiliyordu.
Oluşan tuhaf durumun, 4G modeme sahip olan cihazın iPhone 12 Pro’yu baz almasından ötürü kaynaklandığı ifade ediliyor. Eğer durum böyleyse iPhone 12 4G fiyatıyla değil, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak. Öte yandan iki telefonun tasarım tarafında belirgin farklılıkların olacağı da iddia ediliyor.
Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan iPhone 12 serisi, bütün modellerinde OLED ekran ve A14 Bionic 5G işlemciye sahip olacak. 12 ve 12 Max çift arka kamera kurulumu barındırırken, Pro ve Pro Max ise LiDAR destekli üçlü arka kamera kullanacak. Son olarak farklı söylentilere göre Apple’ın lansman tarihini Eylül ayından Ekim’e erteleme ihtimalinin olduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Exynos 990 ile geliyor!
Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkında ortaya atılan tahminlere göre cihazın Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki Samsung, farklı pazarlar için farklı yonga setleri stratejisinden vazgeçmeyecek.
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Galaxy S20 Fan Edition, Exynos 990 ile mi gelecek?
Bugün, model numarası SM-G780F olan cihaz, popüler kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘ten geçti. Geekbench‘ten geçen bu cihazın Galaxy S20 Fan Edition olduğu belirlendi. Verilere göre cihaz, Exynos 990 SoC yonga setini kullanacak. Test edilen akıllı telefon 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Daha önce test edilen SM-G781B model numaralı Galaxy 20 Fan Edition, Snapdragon 865 ve 6 GB RAM ile donatılmıştı. Şirketin farklı pazarlar için Exynos’lu model çıkarması kullanıcılar açısından kötü bir haber olarak değerlendirildi.
Galaxy S20 Fan Edition, Geekbench’te Snapdragon’lu modele göre oldukça düşük bir skor aldı. Cihazın tekli çekirdek puanı “588“, çoklu çekirdek puanı ise “2448” olarak belirlendi. Snapdragon kullanan modelde ise bu değerler tekli çekirdekte “737“, çoklu çekirdekte ise “2619” olarak görüntülenmişti. Telefonun ilk düşünülen ismi Galaxy S20 Lite idi. Fakat Samsung bir isim değişikliğine giderek cihazın ismini Galaxy S20 Fan Edition olarak değiştirdi. Bunun sebebinin şirketin cihazı bir Lite model olarak göstermek istememesi olduğu düşünülüyor. Cihazın fiyatının ise Lite bir model olmasına rağmen 750$ olacağı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı tekrardan ertelendi!
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, büyük şirketlerin çeşitli lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemelerine sebep oldu. Bu ertelenen lansmanların başında Microsoft ve Google lansmanları yer alıyordu. Bu büyük markalara yakın zaman içinde Apple da katıldı. Bugün ise geçtiğimiz günlerde ertelenen iPhone 12 serisi lansmanının bir kez daha erteleneceğine dair sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone 12 lansmanı hakkındaki bu sızıntının kaynağı kim?
Apple, salgından en çok etkilenen şirketlerin içinde yer alıyor. Şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı lansman, bugüne kadar birkaç kez ertelenmişti. Bugün ise, Apple’ın başka bir erteleme kararı daha aldığı ve ileride tekrardan alabileceği yönünde sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü analist John Prosser‘a göre Apple, ilginç bir hamle yapmayı planlıyor. Şirket, önce yeni Apple Watch ve iPad‘i duyuracak. Başka bir tarihte ise iPhone 12 serisini kullanıcılara sunacak. John Prosser, ilk etkinliğin 7 Eylül, ikinci etkinliğin ise 12 Ekim‘de yapılacağını belirtiyor.
iPhone 12 serisinin tanıtımından bir hafta sonra ise cihazın ön siparişleri kullanıcılara açılacak. Ön siparişlerden bir hafta sonra ise cihazlar kullanıcılara ulaşacak. Bu da demek oluyor ki yeni iPhone serisi Kasım ayında kullanıma hazır olacak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu sızıntıların doğru olup olmadığını ertelenen Apple lansmanında öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, bazı bölgelerde sınırlı satışa sahip olacak!
Huawei, yılın ilk yarısında 255.8 milyar yuan(36.8 milyar dolar) gelir elde etti. Şirket ilk yarıda 105 milyon adet satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Huawei Mate 40 serisinin Kirin 9000 yonga seti kullanacağı açıklandı. Bu, şimdilik Kirin amiral gemisi çiplerinin son nesli olacak. Bunun sebebi ise Huawei’ye son uygulanan yasaktan kaynaklanıyor.
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Huawei Mate 40 sınırlı olarak mı satılacak?
Huawei‘nin tüketici CEO’su Yu Chengdong, Kirin yonga setlerinin stokta az bulunduğunu açıkladı. Bu sebeple bazı bölgelerde cihazlar sınırlı sayıda satılabilir. Geçtiğimiz gün ise Evan Blass‘ın yayınladığı yeni rapor, Mate 40’ın yaygın olarak bulunmayacağını gösteriyor. Huawei‘nin TSMC ile yaşadığı sorun sebebiyle şirket yeterince yonga seti üretemeyecek. Şirketin yonga setlerini Pro modele ağırlık verecek şekilde dağıtacağı tahmin ediliyor.
Geçen hafta ortaya çıkan raporlarda Mate 40 serisinin Pro ve taban modelinin farklı arayüzler kullanacağını görmüştük. Mate 40 Pro, EMUI 11 ile kullanıma sunulacakken Mate 40, EMUI 10.x ile gelecek. EMUI 11, 12 Eylül tarihinde düzenlenecek Huawei Geliştiriciler Konferansı‘nda resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni EMUI sürümü şirketin Android için kullanacağı 2. açık kaynak kod versiyonu olacak. Mate 40 serisi her ne kadar Android kullanacak olsa da Google Mobile Servisleri bu cihazlarda bulunmayacak. Şirket GMS yerine Huawei Mobile Servisleri‘ni kullanacak.
Mate 40 serisi hakkındaki bütün detayları Eylül ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen lansman ile öğreneceğiz.