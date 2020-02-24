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Sizin Yorumunuz

iPhone 11 Pro Max – Sizin Yorumunuz (Erdem Kara)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, iPhone 11 Pro Max kullanan Erdem Kaya konuğumuz oldu. Bakalım Erdem Bey, akıllı telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Sizin Yorumunuz

iPad Pro 11 – Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)

23 Şubat 2020

Yazan:

iPad Pro 11 - Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)

iPad Pro 11 kullanıcısı olan Berk Mataracı ile Sizin Yorumunuz serimizin çeşitliliği devam ediyor. Profesyonel kullanım için taşınabilirlik açısından en ideal cihazlardan biri olan iPad Pro 11’in detaylarını ve artıları ile eksilerini Berk’ten dinliyoruz.

İyi seyirler…

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 5S Plus – Sizin Yorumunuz (Emre Balyemez)

19 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi

Xiaomi Mi 5S Plus kullanıcısı Emre Balyemez, Sizin Yorumunuz serisinde, telefonunun gündelik hayattaki performansını bizlere aktarıyor.

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Mi 5S Plus cihazını Emre, 3.5 yıldır aktif olarak kullanıyor. Bizlere, 2020 şartlarında hala kullanılabilir bir cihaz mı? Arayüz içindeki akıcılık azaldı mı? Kamera performansı tatminkar mı? Bunlardan bahsedecek.

 

İyi seyirler.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)

18 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 6X Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Xiaomi Mi 6X modeliyle Ali Muhammed Köse konuğumuz oldu. Bakalım Muhammed beyin telefonla ilgili deneyimleri nasıl?

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