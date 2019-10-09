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iPhone 11 fiyatlarını nasıl bulduk? Değerlendiriyoruz!
iPhone 11 Türkiye fiyatları resmi olarak açıklandı. Biz de bu videoda, açıklanan fiyatları nasıl bulduğumuzu değerlendirdik.
iPhone 11 Türkiye fiyatları
iPhone 11
- 64GB: 7.299TL
- 128GB: 7.749TL
- 256GB: 8.599TL
iPhone 11 Pro
- 64GB: 10.999TL
- 256GB: 12.229TL
- 512GB: 13.999TL
iPhone 11 Pro Max
- 64GB: 11.999TL
- 256GB: 13.299TL
- 512GB: 14.999TL
Apple, geçtiğimiz ay California’da yer alan Steve Jobs Theatre’da her sene düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğu konferansında yeni nesil cihazlarını tanıtmıştı. Yapılan lansmanda, iPhone, iPad, watch ailesine mensup birçok cihazın yeni versiyonunu görme şansı elde etmiştik. Bu cihazlar arasında en çok iPhone cihazlar yapılan etkinliğe damgasını vurdu.
Apple, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max olmak üzere üç yeni akıllı cihazını Cupertino merkezli konferans salonunda 11 Eylül’de gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte birlikte göz önüne çıkarmıştı.
Apple, iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleri önceki nesil cihazlara oranla çok daha canlı bir görsellik deneyimi sunan Super Retina XDR ekran, ultra geniş, geniş ve telefoto olmak üzere üçlü kamera ve tabiki de tüm bunlara gücünü veren geliştirilmiş A13 Bionic işlemcisiyle birlikte geliyor.
Amerikalı üretici devinin, daha ekonomik olan modeli iPhone 11’de ise geçen sene firmanın tanıtmış olduğu XR modelinin devamı olarak piyasaya sürülmüş gibi gözüküyor. XR modelinde 6.2 inç boyutlarında önceki nesile oranla geliştirilmiş Sıvı Retina ekran, ultra geniş ve geniş açıya sahip çift kamera ve Apple’ın %20 daha performanslı olduğunu ifade ettiği A13 Bionic işlemci yer alıyor.
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Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi
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HTC Vive Pro, Oculus ardından HTC ve Valve ortaklığıyla geliştirilen Vive projesinin en başarılı ürünlerinden biri konumunda. İlk nesil Vive modeline göre önemli artılar kazanan HTC Vive Pro üzerine iki adet 3,5 inç boyutunda 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED ekran ile geliyor. Her biri 1440 x 1600 piksel çözünürlüğündeki bu ekranlar kombine olarak 2880 x 1600 piksellik geniş bir görüntü sunuyor. Bu da bir önceki nesile göre %78 artış demek oluyor.
SteamVR İzleme, G-sensor, jiroskop, yakınlık, IPD sensörü barındıran Vive Pro, bu sayede oyunu oynayan değil, direk olarak oyunda olan bir karakter olmanızı sağlıyor. Özel kontrolcüleri ile rahat bir kullanım vadeden, Dolby destekli Hi-Res kulaklıklar ile gelen cihaz piyasanın en başarılılarından biri konumunda.
Oculus başta olmak üzere diğer modellerden farklı olarak alan içerisinde oyun imkanı veren HTC Vive Pro, iki sensörü ile sabit değil, hareketli oyun ve deneyimö sağlıyor.
HTC Vive Pro sistem gereksinimleri;
- Minimum; NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 dengi ve üzeri.
- Tavsiye Edilen; NVIDIA GeForce GTX 1070/Quadro P5000 ya da AMD Radeon Vega 56 ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-4590 ya da AMD FX 8350 ve üzeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Bağlantı: DisplayPort 1.2, USB 3.0 ve yenisi
Destekleyen Ekran Kartları:
- NVIDIA GeForce RTX 2080Ti | 2080 | 2070
- NVIDIA GeForce GTX 1080Ti | 1080 | 1070 | 1070Ti | 1060
- NVIDIA GeForce GTX 980Ti | 980 | 970 | 780Ti
- NVIDIA TITAN Titan | X | Xp | Black | V
- NVIDIA Quadro RTX 8000 | 6000 | 5000
- NVIDIA Quadro P6000 | P5000 | P4000 | P3000
- NVIDIA Quadro Mobile P5200 | P4200 | P3200
- NVIDIA Quadro GP100 | GV100
- NVIDIA Quadro M5000 | M5500 | M5000 | K6000
- NVIDIA Tesla V100
- AMD Radeon RX 5700 | 5700 XT
- AMD Radeon Vega Frontier Edition
- AMD Radeon RX Vega 64 | Vega 56
- AMD Radeon RX 580 | 570 | 480
- AMD Radeon R9 390 | 390X
- AMD Radeon R9 290 | 290X | 295X2
- AMD Radeon R9 Fury | Fury X
- AMD Radeon R9 Nano
- AMD Radeon Pro Duo | SSG
- AMD Radeon Pro WX 9100 | 7100
- AMD Radeon FirePro W9100
İnceleme
Casper VIA A4 kutu açılışı | 6 GB RAM, 128 GB depolama!
Casper’ın yeni nesil telefonu VIA A4’ü evde açıyoruz.
6,3 inç Full HD damla çentik ekranı ile gelen Casper VIA A4, MediaTek Helio P23 işlemcisi, 4 GB ve 6 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama alanı ile geliyor.
16 MP + 5 MP arka ve 13 MP değerindeki ön kamera dizilimi yer alan cihaz 3950 mAh batarya ile uzun kullanım vadediyor.4
- 4GB/64GB 2199 TL
- 6GB/128GB 2599 TL
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…