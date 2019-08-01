iPhone 11, Apple Pencil desteği sunabilir!

iPhone 11 modelinin sunacağı özellikler hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Citi Research analistlerine göre telefon, Apple Pencil desteği sunacak.

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iPhone 11 tahminleri

Apple Pencil, ilk çıktığından beri sadece iPad modellerinde kullanılabiliyordu. Fakat bu durum çok yakında değişecek gibi gözüküyor. Şirketlerin finansal özelliklerine bakarak yorumlar yapan Citi Research analistleri raporlarında, yeni iPhone modellerinin Apple Pencil desteği sunacaklarını belirtiyorlar.

Ayrıca yeni modellerin ekran büyüklüklerinin iPhone XS, XS Max ve XR modelleriyle benzer olacağını, daha pahalı olan iki modelde daha büyük pile ve üç arka kameraya yer verileceğini tahmin ediyorlar. Telefonların ön kameralarının 10 MP, arka ana kameralarının ise 14 MP olması bekleniyor.

Analistler Apple‘ın telefonların fiyatlarını yükseltmeyeceğini ve önceki versiyonlarıyla aynı fiyatlardan (iPhone XS $999, iPhone XS Max $1,099 ve XR $749) satışa sunacağını öngörüyorlar.