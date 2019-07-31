Apple kaçakçısına 3 yıl hapis cezası

Amerkia Birleşik Devletlerinde yaşayan Çin vatandaşı, sahte Apple ürünü kaçakçılığı yapmaktan yargılandı. 40.000 tane sahte Apple ürününü kaçakçılık yoluyla satacak olan zanlı 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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43 yaşındaki Jianhua “Jeff” Li, öğrenci vizesi ile Amerika Birleşik Devletlerinde yaşıyordu ve ülkesine sahte ürünleri sokabilmek için bir plan kurmuştu. Gümrükte yakalanan zanlı hakkında hem sahte ürün kaçakçılığından hem de kurmuş olduğu planın komplo niteliği taşımasından ötürü suçlu olduğu ifade edildi.

Mahkeme belgelerine göre Li, 40.000’in üzerinde iPhone, iPad ve bir çok aksesuarı Amerika Birleşik Devletlerine gizlice sokmak ve sorunsuzca geçirebilmek için birkaç şirketiyle Dream Digitals aracılığıyla anlaşma yaptı. Ayrıca Li, sahte Apple Ticari markalarını içeren etiketlerin kaçakçılığı ve ambalajına da yardım etti.

Belgeler, Li’nin cihazları etiketlerinden ayrı bir şekilde gönderdiğini ve böylece ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından tespit edilemediğini ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı oradan cihazların ABD’nin her tarafından bu işin içerisinde olan insanlara gönderildiğini açıkladı.

Florida ve New Jersey’deki iş içerisinde yer alan dolandırıcıların hesaplarına geri dönüşler yapılandırılmış nakit depozitolar ile geri çevrildi. Daha sonra bir kısmı İtalya’daki dolandırıcılara transfer edildi ve fonların kaynağını daha da gizledi. CNET, ABD hesaplarından 1,1 milyon doların üzerinde satış geliri sağladığını söyledi.

Li ve şirketi Dream Digitals, programdaki Andreina Becerra, Roberto Volpe, Rosario LaMarca ve diğerleriyle birlikte çalışmıştı. 2018 yılının ekim ayında mahkum edilen Becerra, üç yıl serbest bırakıldı; Volpe 22 ay hapis cezasına çarptırıldı ve LaMarca, Temmuz 2017’de geri hapsedildikten sonra 37 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sahte Apple ürünleri neden bu kadar fazla?

Apple ürünleri sahte ürün yapımcılarının ilk hedeflerinden birisidir. Kendi pazarı içerisinde en çok satış gerçekleştirdiği bu ürünlere ağırlık vermesinden ötürü bu tür haberleri oldukça sık duymaktayız. Ocak ayında Apple, neredeyse bir milyar dolarlık (892 bin dolar) sahte ürün satışını engellediği için Kore Polisine teşekkür etmiştir. Nisan ayında ise iki Çinli öğrencinin değiştirilmesi için Apple’a işlevi olmayan sahte telefon göndermesinden ötürü aldatmaca ile suçlanmıştı.