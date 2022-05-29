iPad kullanıcıları, mesajlaşma uygulamasını aynı hesapla farklı cihazlarda kullanmanıza izin veren yeni Multi device 2.0 özelliği sayesinde nihayet WhatsApp desteği alabilirler. Wabetainfo aracılığıyla yayınlanan yeni rapora göre, WhatsApp aynı cep telefonu numarasını kullanarak iPad ve Android tableti kullanmanıza izin vermek için çoklu cihaz özelliğini test ediyor.

Tabletler yeniden gündeme geliyor ve iPad’ler şimdiden alıcılar arasında popüler bir seçim haline geldi. Ancak aradan geçen bunca yıldan sonra WhatsApp, Apple tableti için hiçbir zaman yerel bir uygulama başlatmadı. Ancak yeni özellik, iPad kullanıcıları için kılık değiştirmiş bir nimet olabilir ve onlara WhatsApp’a doğrudan erişim sağlar.

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Özellik şu anda beta sürümünde mevcut, dolayısıyla WhatsApp’ın bunu herkes için getireceği bile kesin değil. WhatsApp, Android ve iOS cihazlar için App Store’dan edinilebilir, ancak tabletlerde çalışacak şekilde optimize edilmemiştir, bu nedenle çoğu insan mesajlaşma uygulamasına erişmek için web sürümünü kullanır. Ayrıca rapor, uyumluluğun nasıl sunulacağını açıklamadı.

WhatsApp’ın, dünya çapında milyonlarca kullanıcınız olmasına rağmen, iPad kullanıcıları için yerel bir uygulama getirmemesinin nedenini hiçbir zaman anlaşılmadı.

Ek olarak, Çoklu cihaz 2.0 özelliği, WhatsApp kullanıcılarının telefonu her zaman yansıtmadan Web sürümündeki hesaplarına giriş yapmalarını sağladı. Platform artık bağımsız bir modda çalışıyor, böylece giriş yapmak için telefona ihtiyacınız yok.