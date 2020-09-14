Apple
iPad Air 4, Touch ID ile gelebilir!
Apple, iPad Pro tasarım dilini benimseyerek geliştirdiği dördüncü nesil iPad Air’de 120Hz ProMotion ve FaceID teknolojilerinden vazgeçmiş gibi görünüyor. Apple’ın bu adımı maliyetleri azaltmak adına yaptığı düşünülüyor.
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iPad Air, Pro tasarımıyla geliyor
15 Eylül’de düzenlenecek olan ‘Time Flies’ etkinliğiyle beraber Apple’ın ürün gamına eklenecek olan yeni cihazların da detayları netleşmiş gibi görünüyor. Gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılması öngörülen iPad Air için Apple maliyetleri azaltma yoluna gitmiş. Tasarım açısından iPad Pro’ya benzeyeceği ifade edilen dördüncü nesil iPad Air’da 120Hz ProMotion teknolojisi yer almayacak. Bununla beraber Pro versiyonda yer alan FaceID teknolojisinden Air için vazgeçen Apple, cihazın yan kısmında bulunan güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ile güvenliği sağlayacak. Apple kanadında cihazın yan kısmına entegre bir TouchID daha önce hiçbir cihazda yer almamıştı, bu bir ilk olabilir.
İlerleyen süreçte daha fazla cihazda Touch ID görebiliriz
Sektördeki sızıntı bilgileriyle bilinen Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın bu adımı yalnızca Air ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki süreçte gelecek olan fiyat odaklı modellerde yan tarafa entegre Touch ID’yi daha sık görebiliriz. Hatta Kuo’ya göre yeni nesil iPad Pro’da dahi bu FaceID’den vazgeçilebilir. Önümüzdeki haftayla beraber dördüncü nesil iPad Air ve Apple Watch 6 serisinin seri üretimine başlanacağını ifade eden Kuo, Watch ailesi için de bazı bilgiler paylaştı.
Önümüzdeki yıl Apple Watch serisinin tasarımı değişebilir.
‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtılması beklenen bir diğer ürün ise bilindiği üzere yeni nesil Apple Watch serisi. Kuo, bu etkinlikte tanıtılacak olan Apple Watch 6 serisi için tasarımsal açıdan bir değişiklik öngörülmediğini ancak bunun 2021’de değişebileceğini ifade etti. Watch 6 selefinden, kan oksijen seviyesi ölçüm sensörü ile ayrılıyor.
Bloomberg’de yer alan habere göre Watch 6 serisinde oldukça hızlı olduğu öne sürülen S6 yongası bulunabilir. S6 yonga setiyle beraber hız farkedilir derecede artacak mı yoksa sadece geliştirme olarak mı kalacak, ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Apple One, bütün Apple servislerini birleştirecek
Apple kullanıcılara yeni abonelik sistemleri sunmaya devam ediyor. Abonelik servisleri her geçen gün sayılarını arttırırken Apple da rekabette geri kalmıyor. Apple, şimdi de bütün servislerini tek abonelik altında toplayacak bir servis üzerinde çalışıyor. Bu yeni abonelik servisinin adı Apple One olacak.
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Apple One, Apple Music kodlarında ortaya çıktı
Apple Music ve iCloud başta olmak üzere abonelik servislerini yıllardır sunan Apple, yeni servisler de eklemekten geri kalmıyor. Netflix’e, rakip olmak için Apple TV+’ı çıkarıp ünlü yönetmen ve oyuncularla önemli iş birlikleri yapmışlardı. Oyun tarafında ise Arcade isimli servisi sunmuş ve mobil oyunlara farklı bir soluk getirmişlerdi. Ancak bir süredir kullanıcılar servis çokluğundan şikayet etmeye başladılar. Bütün servislere ayrı ayrı abone olmak bir külfet haline geldi. Şikayetlere kulak veren Apple, bütün abonelikleri birleştirecek olan yeni bir servis üzerinde çalışmaya başladı. Yeni servis, Apple Music’in Android uygulamasının 3.4.0 versiyonlu APK’sının kodlarında ortaya çıktı.
”string name=”applemusic_with_aristotle_subtext”>Included in Apple One %s</string>” ve “<string name=”aristotle_main_subtext”>Subscription Bundle %s</string>”
“<string name=”aristotle_main_more_info”>Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.</string>”
Kodlarda ortaya çıkan ”You will not be charged for both subscriptions” ibaresinden aboneliklere ayrı bir ödeme daha yapılmayacağını anlıyoruz. Ortaya çıkan diğer kodlara göre aboneliklerin yalnızca Apple cihazlar üzerinden gerçekleştirilebileceği dikkat çekiyor.
Apple
Apple, Microsoft xCloud ve Google Stadia’ya ‘bir şartla’ izin verecek!
Apple, App Store’un uygulama inceleme yönergelerinde önemli güncellemeler yaptı. Bu yönergeler, aynı zamanda bulut oyun hizmetlerine iOS’te izin veren çeşitli değişiklikler de içeriyor.
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Kısaca hatırlatmak gerekirse Apple, geçtiğimiz aylarda Microsoft xCloud gibi birkaç tane bulut tabanlı oyun hizmetinin App Store’da yayınlanmasını engellemişti. Microsoft xCloud, uzaktaki sunucuya bağlanarak telefonlarda oyun oynanabilmesini sağlıyor. Ancak Apple, bu tarz akış hizmetleri üzerinde etkili denetime sahip olamayacağı için App Store’da buna izin vermiyordu.
Apple, App Store uygulama yönergelerini değiştirdi
Şirketin dün App Store uygulama inceleme yönergelerinde yaptığı revizyonla beraber Microsoft xCloud gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerine izin çıktı; ancak Apple, geliştiricilerin söz konusu hizmet çerçevesinde sunduğu tüm oyunların sadece App Store üzerinden indirilebilmesini şart koşuyor. Yani örneğin xCloud’un içindeki bir oyunun, sanki bağımsız apayrı bir oyunmuş gibi App Store’da özel bir sayfası olacak ve kullanıcının ilgili oyunu direkt App Store üzerinden indirmesi gerekecek.
Ayrıca Apple’ın tek istediği bu değil. Şirket, geliştiricilerin oyun hizmetleri çerçevesinde sunduğu her oyunda yapacağı yeni güncellemeyi incelenmek üzere kendilerine göndermesini ve bununla birlikte abonelik işlevlerinin de yine Apple’ın uygulama içi satın alma sistemini kullanmasını istiyor.
“Akış oyunlarına, tüm yönergelere uydukları sürece izin verilir. Örneğin her oyun güncellemesi, inceleme için gönderilmeli ve geliştiriciler arama için uygun meta veriler sağlamalıdır. Oyunlar, özelliklerin veya işlevlerin kilidini açmak için uygulama içi satın alma işlemlerini kullanmalıdır.”
Malum olduğu üzere Apple, her uygulama içi satın alma işleminden kendisine %30 komisyon alıyor, bu bağlamda bulut oyun hizmetleri de kullanıcıya sunacağı abonelik hizmeti için Apple’a %30 komisyon ödemek zorunda kalacak.
Oyun içi ödemelerde ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneği olmalı
Bitmedi; Apple, oyun hizmetlerinin, uygulama içi satın alma işlemlerinde ödemeleri ‘Apple ile Giriş Yap’ seçeneğini kullanarak Apple kimliği üzerinden yaptırmasını istiyor. Ek olarak her oyunun, App Store ile entegre olacak şekilde kullanıcıya sunulması da yine Apple’ın istekleri arasında yer alıyor.
“Oyun akışı hizmetleri, kullanıcılara uygulama içi satın alma ile bir abonelik için ödeme seçeneği sunma ve Apple ile Giriş Yap özelliğini kullanma seçeneği dahil olmak üzere uygulamanın tüm yönergelere uyması şartıyla kendi kataloğunu sunabilir.”
Bunun dışında Apple, yine her oyunun App Store’a bağlı kalması ve indirmek için kullanıcıları App Store’a yönlendirmesi şartıyla, xCloud ve Stadia gibi bulut oyun hizmetlerinin kendi içinde oyun kataloğu sunabilmesine de izin veriyor.
Microsoft: Bu, müşteriler için kötü bir deneyim
Öte yandan konuyla alakalı Microsoft’tan da bir açıklama geldi. Apple’ın bu tutumunun müşteriler için kötü bir deneyim yaşatacağını ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:
“Oyuncular, tek bir uygulama içinde kendi seçtikleri kataloglarından bir oyuna doğrudan atlamak istiyorlar ve bulut sayesinde tek tek oyunları oynamak için 100’den fazla uygulamayı indirmeye zorlanmıyorlar. Oyuncuları yaptığımız her şeyin merkezine koymaya kararlıyız ve harika bir deneyim sunmak bu misyonun temelini oluşturuyor.”
Anlaşılan o ki Microsoft, Apple’ın bu kurallarından hiç hoşnut değil. Apple, her konuda olduğu gibi bulut tabanlı oyun hizmetlerinde de ipleri kendisinin elinde tutmak istiyor. Google ve diğer bulut oyun sağlayıcılarının bu noktada nasıl bir adım atacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Aksesuar
Uygun fiyatlı Apple Watch gelebilir!
Apple, 15 Eylül’de yeni cihazlarını duyurucağı online bir etkinlik düzenleyecek. Bu cihazlardan birisinin de uygun fiyatlı Apple Watch olacağı söyleniyor. Saat, şu anki Apple Apple Watch Series 3’ün yerini alacak.
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Uygun fiyatlı Apple Watch hakkındaki bilgiler
Apple, sporcuları hedefleyen ve uygun fiyatlı diğer saat ve bilekliklerle rekabet etmek için uygun fiyatlı Apple Watch üzerinde çalışıyor. Yeni saat, Apple Watch Series 4 ile benzer bir tasarımla gelmesi beklenen saat 40 milimetre ve 44 milimetre olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Saatin, üst modele göre bazı eksikliklerle geleceği söyleniyor. Bu eksikliklerden dikkat çekenleri, EKG ölçümü ve always-on (daima açık) ekran olmayışı. Aynı zamanda iPhone 6s, ilk iPhone SE ve 5. nesil iPad’de kullanılan oldukça eski M9 hareket çipiyle birlikte gelmesi bekleniyor.
Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.)
Codename: N140S
GPS 40mm
Codename: N140B
Cellular 40mm
Codename: N142S
GPS 42mm
Codename: N142B
Cellular 42mm
– Series 4 design
– No always-on display
– No ECG
– M9 chip
Coming at the September 15th “Time Flies” Event.
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020
Etkinlikte iki farklı saatin duyurulması beklenirken düşük fiyatlı model alıştığımız Apple Watch isimlendirmesine sahip olacak. Apple Watch Series 5’in yerini alacak modelin ise değişiklik yapılarak Apple Watch Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Apple ucuz saat algısını kırmak için pazarlama adına böyle bir hamle yapmış gibi görünüyor. Benzeri bir yaklaşım iPhone 11’de de karşımıza çıkmıştı. Saatin geleceğine dair bir diğer delil olarak Apple’ın, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomi Komisyonu’na 8 farklı Apple Watch modelinin kaydını yaptırması gösteriliyor.