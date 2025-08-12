iOS 26 beta 6, Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone’lara bir ay kala geliştiricilere sunuldu. Haftalık güncelleme temposuna geçen Apple, bu sürümde Liquid Glass efektinde değişiklikler, yeni zil sesleri, navigasyon güncellemeleri ve daha fazlasını ekledi. İşte iOS 26 beta 6 ile gelen tüm yenilikler.

iOS 26 Beta 6 ile gelen yenilikler neler?

iOS 26 beta 6 ile gelen dikkat çekici yeniliklerden biri, Reflection zil sesinin farklı varyantlarının eklenmesi oldu. “Buoyant”, “Dreamer”, “Tech”, “Pop”, “Reflected” ve “Surge” isimli seçenekler kullanıcıya sunuldu. Ayrıca tamamen yeni bir “Little Bird” zil sesi de listede yerini aldı.

Liquid Glass tasarımında da çeşitli değişiklikler mevcut. Ana ekran ve kilit ekranındaki şeffaflık oranları ayarlandı, özellikle saat görünümü daha saydam hale getirildi. Parola ekranındaki tuşlar da artık daha yarı saydam görünüyor. Kontrol tuşlarına dokunulduğunda Liquid Glass efektiyle tepki vermesi ise görsel deneyimi güçlendiriyor.

Uygulama içi navigasyon çubukları ise hem okunabilirliği artıracak hem de şeffaflık hissini koruyacak şekilde revize edildi. Yoğun arka planlı ekranlarda yazıların görünürlüğünü korumak için bazı bölgelerde opaklık artırıldı.

Apple, uygulama açılış ve kapanış animasyonlarını da hızlandırdı. Yeni animasyonlar daha akıcı ve hafif “zıplama” etkisine sahip. Bu efekt, kilit ekranı ve kontrol merkezinde de kendini gösteriyor.

Kamera uygulamasında ise beta 5’te eklenen “Klasik Mod” geçişi kaldırıldı. Artık bu mod varsayılan olarak aktif ve önceki kaydırma animasyonuna dönme seçeneği bulunmuyor.

iOS 26’ya geçişte kullanıcıyı karşılayan yeni bir tanıtım videosu da eklendi. Bu video, Liquid Glass tasarımının getirdiği değişiklikleri kısaca tanıtıyor.

Önizleme uygulamasında (Preview) buton tasarımları büyütüldü ve doküman tarama ekranında butonlar artık alt kısımda yer alıyor. Bu düzenleme kullanım kolaylığı sağlıyor.

iOS 26 beta 6 yenilikleri (özet)

Reflection zil sesine 6 yeni sürüm eklendi: Buoyant, Dreamer, Tech, Pop, Reflected, Surge

Yeni “Little Bird” zil sesi eklendi

Toggles dokunulduğunda Liquid Glass efekti kazanıldı

Kilit ekranında saat ve parola tuşları daha saydam hale getirildi

Uygulama içi navigasyon çubuklarında okunabilirlik odaklı şeffaflık düzenlemesi

Uygulama açılış/kapanış animasyonları hızlandı, hafif zıplama efekti eklendi

Kamera’da Klasik Mod varsayılan yapıldı, geçiş seçeneği kaldırıldı

iOS 26’ya geçişte yeni tanıtım videosu

Önizleme uygulamasında yeni buton tasarımı ve alt kısma taşınan tarama butonları

