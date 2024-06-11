Apple, merakla beklenen iOS 18’in geliştirici beta sürümünü nihayet yayınladı. Bu yeni sürüm, sızıntılarda belirtilenlerin ötesinde pek çok yenilik ve iyileştirme içeriyor. Geliştiriciler için adeta bir hazine sandığı olan iOS 18, uygulama geliştirme sürecini daha da heyecanlı hale getirecek özelliklerle dolu. Peki, iOS 18 nasıl yüklenir?

iOS 18 ve iPadOS 18 beta sürümünü cihazınıza yüklemeyi düşünüyorsanız, öncelikle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Cihazınız uyumluysa, Apple Kimliğinizin bir geliştirici hesabına bağlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde, güncellemeyi alamazsınız. Apple Kimliğinizi geliştirici hesabına bağlamak için Apple’ın resmi geliştirici web sitesini kullanabilirsiniz.

iOS 18 nasıl yüklenir?

1. Adım: iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açarak işe başlayın.

2. Adım: Ayarlar menüsünden Genel seçeneğine dokunun.

3. Adım: Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

4. Adım: Beta Güncellemeleri seçeneğine dokunun.

5. Adım: En son iOS 18 Geliştirici Beta seçeneğini göreceksiniz. Üzerine dokunun ve devam edin.

6. Adım: Ekrandaki Talimatları Takip Edin: Yükleme işlemini tamamlamak için ekranda beliren talimatları takip edin.

iPad kullanıcıları için de süreç aynıdır. Ancak, güncellemeye başlamadan önce cihazınızın yedeklendiğinden ve yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olmalısınız. Geliştirici beta sürümleri genellikle 7 GB ila 10 GB arasında yer kaplıyor.

iOS 18, pek çok yenilik ve geliştirme içeriyor, ancak beta sürümlerin genellikle hatalar ve performans sorunları içerebileceğini unutmayın. Bu nedenle, beta sürümü ana cihazınız yerine ikincil bir cihazda denemenizi öneriyoruz.

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Yeni beta sürümünü deneyimleyen kullanıcıların geri bildirimleri, Apple’ın nihai sürümü mükemmelleştirmesine yardımcı olacak. Siz de iOS 18 beta sürümünü yükleyip denedikten sonra yaşadığınız deneyimleri paylaşarak bu sürece katkıda bulunabilirsiniz. iOS 18 nasıl yüklenir rehberimizi nasıl buldunuz? Faydalıysa arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

iOS 18 alan modeller