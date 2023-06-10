iOS 17, Kamera uygulaması aracılığıyla QR kodlarını tarama işleminde küçük ama çok ihtiyaç duyulan bir değişiklik içeriyor. Bu yılki güncellemeyle birlikte, bir QR kodunu taradığınızda açılan düğme artık Kamera uygulamasının alt kısmında, deklanşör düğmesinin hemen üzerinde görünüyor ve hareket etmiyor. Bu sayede kullanıcılar karekod içeriğine çok daha hızlı erişebilecek!

iOS 17 ile Karekod Uygulamaları Çöpe Gidecek!

Apple, iOS 11’de iPhone’daki Kamera uygulamasıyla QR kodlarını tarama desteği sunduğunda, açılır pencere arayüzün üst kısmında bir anlık bildirim gibi görünüyordu. Apple, iOS 13 ile birlikte arayüzü yeniden tasarlayarak kamera vizörünün içine sarı bir düğme yerleştirdi. Bu yeni tasarımda sorun şuydu; siz kamerayı hareket ettirdikçe bu sarı düğme de hareket ediyordu.

Bu tasarım, özellikle de QR kodlarının pandemiden bu yana popülaritesi hızla arttığı için birçok kullanıcı için bir sorun teşkil ediyor. QR kodu düğmesine dokunmaya çalışmak bir tür kedi fare oyunu oynamak gibiydi.

Ancak iOS 17’de Apple nihayet bu şikayeti ele aldı. Artık bir QR kodunu taradığınızda, bağlantılı düğme Kamera arayüzünün alt kısmında, kamera deklanşör düğmesinin hemen üzerinde sabit bir yerde beliriyor. Bu, tek elle dokunmayı kolaylaştırıyor ve hareket ederken düğmeyi takip etmek zorunda kalmıyorsunuz.

Her ne kadar artık karekod içerikleri sabit bir yerde toplansa da, yine sarı renkte olan bu karekod düğmesi, biraz küçük kalmış. Bu, düğmeye dokunmayı zorlaştırabilir. Yine de Apple’ın doğru yönde bir adım attığını söylemek mümkün.

Bu, büyük bir yaşam kalitesi iyileştirmesi olacak küçük değişikliklerden biri. iOS 17, bir önceki sürüm olan iOS 16’de şikayet edilen birçok şeyi ele alarak kullanıcılara daha kararlı, daha pürüzsüz ve daha olgunlaşmış bir deneyim sağlamayı hedefliyor. iOS 17 hakkında sızdırılan diğer bilgiler de zaten bunu gösteriyordu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce karekod okuma ekranının yeni tasarımı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!