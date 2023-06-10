Apple bu hafta WWDC’de, geliştiricilerin iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 ve tvOS 17′deki uygulamalarında ipuçları sunmalarına olanak tanıyacak yeni TipKit uygulama geliştirme aracını duyurdu. Bu ipuçları gizli özellikleri ortaya çıkarmaya, yepyeni özellikleri vurgulamaya, bir görevi yerine getirmenin daha hızlı bir yöntemini göstermeye ve daha fazlasına yardımcı olabilir. İşte yeni ipucu özelliği!

TipKit Sayesinde Geliştiriciler Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Haberdar Edebilecek!

İpuçları, bir uygulamadaki bir düğmenin veya başka bir kullanıcı arayüzü öğesinin yanında uygun anlarda görünerek yeni özellikler hakkında bilgiler sağlayabilecek. Elbette, uygulamalar zaten kendi ipuçlarını ve yararlı bilgilerini sunabiliyordu. Ancak Apple şimdi tutarlı bir tasarıma sahip yerel bir çözüm sunuyor.

Apple’ın TipKit ile ilgilenen geliştiriciler için daha fazla ayrıntı içeren bir WWDC oturumu var, ancak henüz bu özellik hakkında detaylı bir dokümantasyon olmadığını görüyoruz.

iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 ve tvOS 17 bu yılın ilerleyen aylarında halka sunulacak ve önümüzdeki aylarda daha fazla uygulama TipKit’i kullanmaya başlayacak. Tüm güncellemeler şu anda ücretsiz Apple geliştirici hesabı olan herkes için beta olarak mevcut ve genel betalar Temmuz ayında kullanıma sunulacak.

iOS 17 Beta Nasıl Yüklenir?

Apple Geliştiricisi olarak kayıtlı değilseniz buradan yıllık 99 dolar karşılığında yaptırın. Eğer ücret ödemek istemiyorsanız iPhone’dan buradan siteyi açın ve profili indirip yükleyin. iPhone veya iPad’inizin yeni bir yedeğini alın. iOS 16.4 ve üzeri çalıştıran iPhone veya iPad’inizde Ayarlar uygulamasını açın. Genel>Yazılım Güncelleme‘ye dokunun Yeni Beta Güncellemeleri düğmesini seçin. Geliştirici Beta‘yı seçin Beta ile ilişkili Apple Kimliğinizi değiştirmeniz gerekirse, alttaki buna dokunabilirsiniz. Bittiğinde Geri’yi seçin Görünen iOS 17 Developer Beta’yı arayın , İndir ve Yükle’yi seçin

Bu adımlardan sonra sizler de iOS 17’yi deneyimleyebilirsiniz. Ancak Apple genelde ilk betada yalnızca tasarımsal bazı değişiklikleri kullanıcılarla buluşturuyor. iOS 17’nin tüm özelliklerine sahip olacak bir beta sürümünü ancak sürümün kararlı halinin yayınlanmasına kısa bir süre kala görebiliriz. Ayrıca Beta sürümleri yüklemek, bu sürümler genelde hata barındırdığı için, pek de önerilen bir şey değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 17’nin ipuçları göstermesi sizce yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!