WWDC 2023’e saatler kala teknoloji sektörü heyecanla dolup taşıyor. Apple’ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığını yaklaşan WWDC konferansında tanıtma ihtimali oldukça yüksek. Karma Gerçeklik başlıkları uzunca bir süredir konuşuluyor. Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre, yatırımcılar Apple’ın yapay zeka teknolojisine ve ChatGPT ve diğer AI tabanlı dil modellerine karşı nasıl bir tutum sergileyeceğine çok daha fazla ilgi gösteriyor. Geleceğin teknolojisi karma gerçeklik değil, yapay zeka!

Yatırımcılar Yapay Zeka Görmek İstiyor!

Ming-Chi Kuo Pazar günü Twitter’da yatırımcılarla yaptığı son görüşmelerden elde ettiği bilgileri paylaştı. Birçok yatırımcının Apple’ın ChatGPT’ye benzer bir hizmeti piyasaya sürebileceğine dair haberleri merakla beklediğini açıkladı.

Yapay zeka entegrasyonunun uzun vadeli öneminin farkında olan Kuo, Apple’ın karma gerçeklik başlığının başarısının, yapay zeka teknolojisini sorunsuz bir şekilde dahil etme becerisine bağlı olduğuna inanıyor. ChatGPT’nin yapay zekada devrim yarattığı gibi, Apple’ın karma gerçeklik başlığı da 3D interaktif tasarım ve bilgisayar grafiklerini yeniden şekillendirebilir.

Kuo ayrıca, başlığın pazar beklentilerini aşması halinde Apple’ın hisse senedi fiyatı ve büyük tedarikçiler için potansiyel faydaları da vurguladı. Başlığın tedarikçilerin gelir ve kârlarına katkısı önümüzdeki iki yıl içinde sınırlı olsa da, yapay zekâ işi daha umut verici bir görünüm sunuyor. Kuo, Nvidia’nın piyasa beklentilerini aşan dikkat çekici ikinci çeyrek performansını, yatırımcıların yapay zekaya artan odağının kanıtı olarak gösterdi.

Ayrıca Kuo, WWDC’de bir yapay zeka veya yapay zeka grafik kartı duyurusunun potansiyel etkisinin altını çizdi. Böyle bir duyuru muhtemelen yapay zeka yatırımını çevreleyen mevcut coşkuyu sürdürecektir. Ayrıca, Apple’ın yapay zeka özellikleri için daha yüksek donanım gereksinimleri getirmesi, donanım değiştirme talebinde bir artışa yol açabilir.

Apple’ın bugün yapılması planlanan WWDC 23 açılış konuşması yaklaştıkça heyecan da artıyor. Teknoloji devinin AR ve VR alanlarına girmesi ve yapay zeka konusundaki beklentilerin artması, Apple’ın inovasyona olan bağlılığını ve Apple teknolojilerinin geleceği şekillendirme konusundaki başarısını gösteriyor.

Bizler de Apple’ın bugün düzenleyeceği WWDC 23 etkinliğini yakından takip ediyor ve gelişmeler hakkında anlık olarak sizleri bilgilendiriyor olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yapay zekaya ağırlık vermeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!