Apple’ın özel “Wonderlust” etkinliği sırasında şirket, iOS 17 ve iPadOS 17 güncellemelerinin 18 Eylül’de iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacağını doğruladı. WWDC 2023’te duyurulduğu Haziran ayından bu yana beta testleri devam eden yeni iOS sürümü birçok yeni özellikle birlikte geliyor. iOS 17 için kendinizi hazırlayın!

iOS 17 ve iPadOS 17 Bekleyenler, 18 Eylül Tarihini Takviminize Not Edin!

iOS 17, diğer iPhone kullanıcılarıyla etkileşimleriniz sırasında profilinizin nasıl görüneceğini kişiselleştirmenize olanak tanıyan “Kişi Posterleri” adlı yeni bir özellik sunuyor. Kişi Posterleri ile bir resim ekleyebilir, benzersiz yazı tipleri, yazı tipi renkleri ve diğer çeşitli öğeleri ayarlayarak Kişi Posterinizi benzersiz bir şekilde kendinize ait hale getirebilirsiniz.

Apple, FaceTime sesli ve görüntülü aramaları için ilk kez sesli posta desteği sundu. Bu, birini aradığınızda mesaj bırakabileceğiniz anlamına geliyor. Benzer şekilde, birisi sizi aradığında, kendi sesli mesajını da bırakabilir. iOS 17’deki FaceTime ayrıca kalpler, balonlar, havai fişekler, lazer ışınları ve yağmur gibi 3 boyutlu tepkilerle birlikte geliyor.

iOS 17 ayrıca AirDrop’a da geliştirmeler getiriyor. Özellikle yeni “NameDrop” özelliği, iki aygıtı birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerinizi diğer iPhone veya Apple Watch kullanıcılarıyla paylaşmanızı kolaylaştırıyor. Ayrıca, iki iPhone’u yakın tutarak video, müzik ve oyun gibi etkinlikler için SharePlay’i etkinleştirebilirsiniz.

iOS 17 ile gelen bir diğer önemli yeni özellik ise “StandBy”. Bu yeni özellik iPhone’unuzu şarj cihazına yatay olarak yerleştirdiğinizde, saat, takvim, alarmlar ve daha fazlası için kolayca erişilebilen widget’lar içeren özel bir arayüz gösteriyor. Artık Ana Ekran widget’ları tamamen etkileşimli.

iPad’de iPadOS 17 yeni bir Kilit Ekranı deneyimi, Apple Pencil kullanırken yeni çizim araçları, harici web kamerası desteği ve çok daha fazlasını sunuyor.

Hem iOS 17 hem de iPadOS 17, 18 Eylül Pazartesi günü indirilebilecek. iOS 17, iPhone XR ve sonraki modelleriyle uyumlu. iPadOS 17 ise A10 Bionic çip veya sonraki bir modele sahip bir iPad gerektiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17 ve iPadOS 17 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!