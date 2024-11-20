Apple, eski iPhone ve iPad kullanıcılarını unutmuyor. Eğer cihazınız iOS 18‘i desteklemiyorsa ya da yeni sürüme geçmeyi tercih etmediyseniz, iOS 17.7.2 ile cihazınızı güncel ve güvenli tutabilirsiniz. Bu son güncelleme, özellikle internet üzerinden gelebilecek potansiyel tehditlere karşı önemli düzeltmeler sunuyor. Apple, tüm kullanıcıların iOS 17.7.2 güncellemesini yüklemelerini tavsiye ediyor.

Apple, iOS 17.7.2 Güncellemesini Yayınladı: Eski Cihazlar İçin Kritik Güvenlik Düzeltmeleri Geldi

iOS 17.7.2, özellikle tarayıcı ve web içerikleriyle ilgili güvenlik açıklarını hedef alıyor. Güncelleme, kötü amaçlı web içeriklerinin cihazınıza zarar vermesini engellemek için kritik düzenlemeler içeriyor.

Düzeltilen açıklar arasında şunlar var:

JavaScriptCore : Kötü niyetli web içeriklerinin cihazınızda keyfi kod yürütmesine yol açabilecek bir açık, geliştirilen kontrollerle giderildi.

: Kötü niyetli web içeriklerinin cihazınızda keyfi kod yürütmesine yol açabilecek bir açık, geliştirilen kontrollerle giderildi. WebKit: Çerez yönetimindeki bir sorun nedeniyle oluşan siteler arası betik saldırılarına karşı iyileştirilmiş durum yönetimi sağlandı.

Apple, bu açıkların özellikle Intel tabanlı Mac sistemlerinde istismar edildiğinden haberdar olduğunu belirtiyor. Ancak, iPhone ve iPad kullanıcılarının da güvenliklerini artırmak için bu güncellemeyi mutlaka yüklemeleri öneriliyor.

iOS 17.7.2, herhangi bir yeni özellik sunmamakla birlikte, cihazlarınızı mevcut tehditlere karşı koruma altına almayı amaçlıyor. Eğer güncelleme yapmadıysanız, Ayarlar menüsünden yazılım güncellemesini kontrol ederek cihazınızı güvence altına alabilirsiniz. Bu sayede eski cihazlarınız dahi en güncel koruma katmanlarına sahip olacaktır.

İlginizi Çekebilir: iOS 18.1.1 güncellemesi çıktı! Hemen yükleyin!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iOS 17 güncellemesi nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!